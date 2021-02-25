開罐驚喜！角落小夥伴「舒芙蕾鐵罐蛋糕」超萌　大湖草莓、棉花糖口味都好吃 　

開罐驚喜！日本擬人角色「角落小夥伴」呆萌無害的模樣令大小朋友都喜歡，玲瑯滿目的周邊商品更在台日大受歡迎，這次與人氣甜點店「拿破崙先生」合作，變身視覺、味覺雙重享受的「舒芙蕾鐵罐蛋糕」，讓人一拉開鐵罐就先被萌倒。

主打蛋糕甜食的拿破崙先生在網購市場擁有超高人氣，近期與角落小夥伴合作，推出以角落小夥伴為主題的舒芙蕾蛋糕。有別於一般甜點的包裝模式，角落小夥伴舒芙蕾蛋糕以鐵罐包裝呈現，讓消費者從包裝體驗不同樂趣，同時還能保有蛋糕的新鮮品質。

拿破崙先生推出角落小夥伴「舒芙蕾鐵罐蛋糕」，分別有草莓與棉花糖兩種口味。 圖／拿破崙先生官網

拿破崙先生「舒芙蕾鐵罐蛋糕」分別推出草莓與棉花糖兩種口味，前者嚴選大湖新鮮草莓調製而成的草莓醬，搭配十勝鮮奶油作為內餡，外層Ｑ彈鬆軟的舒芙蕾蛋糕口感綿密滑順，草莓香氣迴盪舌尖；後者內餡則採用Hearties石頭棉花糖搭配十勝鮮奶油，口感甜而不膩層次分明。

角落小夥伴「舒芙蕾鐵罐蛋糕」目前在拿破崙先生線上商城販售，兩入裝的禮盒組售價459元；另外食用完畢，角落小夥伴的鐵罐也能作為盆栽等用途，擺在辦公室內超療癒。

超萌的鐵罐包裝還能作為盆栽等用途。 圖／拿破崙先生

拿破崙先生「角落小夥伴舒芙蕾鐵罐蛋糕」販售資訊

販售通路：拿破崙先生線上商城

價格：459元／2入