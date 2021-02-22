零食控囤貨了！MUJI無印良品「2020最熱銷零食」TOP10公開，第一名乾濕都涮嘴

日本品牌「MUJI 無印良品」簡約文青的氣質深植人心，販售的商品多元簡單素雅，嘗試提供消費者「回歸生活本質」的可能性，除了服飾、生活家居類商品廣獲好評外，事實上無印良品販售的零食更有不少吃貨追捧。無印良品日前公布2020「最熱銷零食」Top10，從糖果到棉花糖，還有台灣人最愛吃的乾泡麵統統都有，資深MUJI控快來看看你吃過幾樣！？

Top10巧克力玉米果

酥脆輕盈的米果包裹巧克力外層，可盡情享受巧克力濃郁、入口即溶的美妙滋味。

無印良品「巧克力玉米果」。 圖／無印良品官網

Top9無選別白巧克力草莓

整粒草莓經冷凍乾燥後，外層包裹白巧克力，酸甜的草莓滋味與白巧克力超合拍。另外為珍惜食材，即使形狀大小不一或果肉外露，也不將之剔除。

無印良品「無選別白巧克力草莓」。 圖／無印良品官網

Top8棉花糖

多種吃法的棉花糖不管單吃或是搭配其他食材享用都過癮，口感Q彈綿密，是小大朋友都愛的零食。冬季時推薦放幾塊在熱可可上品嘗，口感極佳，另外也能放進烤箱料理，香氣更是濃厚。

無印良品「棉花糖」。 圖／無印良品官網

Top7無選別巧克力麥片

爆麥花包裹巧克力外層，滋味清爽好食，也是辦公室或下午茶的輕巧零嘴。

無印良品『無選別巧克力麥片」。 圖／無印良品官網

Top6花生巧克力

巧克力控和花生控都強力推薦的零嘴之一！無印良品「花生巧克力」將煎焙過的花生裹上入口即化的巧克力，濃郁的巧克力與花生香氣迸出的好滋味，總能讓人一口接著一口，這款零食也是無印良品巧克力系列商品中最熱賣的巧克力零食！

無印良品「花生巧克力」。 圖／無印良品官網

Top5葡萄味軟糖

在添加葡萄果汁的軟糖上、包裹砂糖，軟糖嚼勁適中，每嚼一下就散發出濃郁的葡萄酸甜香氣，口感與滋味極佳。另有草莓味軟糖。

無印良品「葡萄味軟糖、草莓味軟糖」。 圖／無印良品官網。

Top4草莓棉花糖

將草莓果醬加入棉花糖中的「草莓棉花糖」是草莓控必推的零嘴之一，口感扎實Ｑ彈，一口咬下嘴中的棉花糖口感與草莓果醬在口中入口即化，微微酸甜的滋味讓人一顆接著一顆吃。

無印良品「草莓棉花糖」。 圖／無印良品

Top3喉糖

到無印良品零食區採買時沒有拿上幾包喉糖就落伍了！無印良品多種風味喉糖滋味清爽，從黑糖、晚白柚、柚子、金桔都有愛好者，其中又以晚白柚口味最受歡迎，食用時可享受果皮的特殊口感，保證一吃上癮。

無印良品「喉糖」。 圖／無印良品

Top2懷舊棉花糖

無印良品「懷舊棉花糖」長年佔據排行榜前幾名，是大小朋友都喜愛的零食之一，使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，以充分展現焦糖香味，口感扎實Ｑ彈，吃著吃著就不小心嗑完一整包了。

無印良品「懷舊棉花糖」。 圖／無印良品

Top1即食迷你拉麵

堪稱人手一包的「即食迷你拉麵」絕對是不少吃貨的心頭肉，除了經典雞汁口味外，還有販售韓式泡菜、泰式酸辣、麻辣等多種風味，滿足不同口味的消費者。即食迷你拉麵本身已有調味，作為下午茶點心超合適；冬季則推薦以熱水沖泡享用，份量小當作宵夜也不會造成身體太大負擔。

無印良品「即食迷你拉麵」。 圖／無印良品

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