38元吃「PABLO半熟起司塔」！全家便利商店最新聯名甜點，杏桃泡芙也超邪惡

憑藉「經典半熟起司塔」在台灣掀起搶吃熱潮的日本大阪人氣甜點品牌PABLO，這次在超商竟然就能吃得到囉！全家便利商店聯手PABLO一口氣打造7款新品，其中首要洗版IG的莫過於招牌「PABLO半熟起司塔」，化身便利包裝的迷你起司塔只要38元銅板價，即日開賣，新一波打卡嚐鮮潮又來囉！

圖／IG@papa90242授權

「全家ｘPABLO」本次以PABLO鎮店原味起司塔、杏桃果醬為主，設計7大邪惡聯名品項，首波販售的PABLO「半熟起司塔」塔皮雖偏軟，但奶油香氣重，被美食部落客大讚起司內餡濃郁，推薦冰著直接入口可感受甜鹹內餡融化嘴裡，若加熱再食用則預計能體會更明顯的濃郁感。這款新品售價38元，同步還有加入整顆蛋的「杏桃乳酪舒芙蕾」、「杏桃乳酪麵包」能入手。

圖／IG@tiffany.1103授權

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而2/24起全家也將接力開賣「杏桃蕾雅泡芙」，特製的杏桃果醬搭配蕾雅起司卡士達醬，果醬部分則帶點酸甜感，整體口感多層次，售價45元。更狂的是全家也將起司塔製成「PABLO原味起司塔冰淇淋」、化身「起司奶茶」、「巴斯克蛋糕」等，上市後預計再掀熱議。

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