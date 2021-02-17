連5日開工優惠！台北研果室「全品項第2杯半價」　最夯牛奶湯圓手搖冷天別錯過

開工首日就用優惠好消息療癒身心靈吧！中部發跡的人氣手搖品牌「研果室」去年8月首度進駐台北，第一家北部分店內湖研果室2021為慰勞大家收假的心情，即日起獨家祭出「全品項第2杯半價」，長達5天的活動讓手搖控喝好喝滿。

圖／研果室內湖店提供

研果室不定時推出的特色吸睛飲品，都會成為打卡主人公，其中冬季限定的「牛奶湯圓系列」可謂洗版夯品，基底以濃郁的芝麻或花生香氣混入鮮乳製成，加上Ｑ彈小湯圓，不論視覺或味道都備受歡迎。鮮少推出促銷活動的研果室內湖店即日起推出「全品項第2杯半價」，截至2/21為止凡到店購買兩杯同品項的飲品，第二杯即可5折開喝。

圖／研果室內湖店提供

活動無法與其它優惠合併﻿，但可同步參與Google五星評論，免費獲得單茶乙杯，官方強調單茶毫不苦澀，無糖也能超順口呢。若第一次嚐鮮的粉絲，也可考慮從熱銷款入手，包含每日新鮮現榨的「滿杯柳橙綠2.0」、炙燒黑糖風味「黑糖珍珠烤奶」、鹹香「錫蘭紅芝士奶蓋」或清爽的「冬瓜檸檬氣泡」，不論揪好友一起省一波還是一人喝兩杯都超過癮！

圖／研果室內湖店提供

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