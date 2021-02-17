快訊

部桃抗體皆陰性！20名確診者近況曝光 兩人在加護病房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連5日開工優惠！台北研果室「全品項第2杯半價」　最夯牛奶湯圓手搖冷天別錯過

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／研果室內湖店提供
圖／研果室內湖店提供

開工首日就用優惠好消息療癒身心靈吧！中部發跡的人氣手搖品牌「研果室」去年8月首度進駐台北，第一家北部分店內湖研果室2021為慰勞大家收假的心情，即日起獨家祭出「全品項第2杯半價」，長達5天的活動讓手搖控喝好喝滿。

圖／研果室內湖店提供
圖／研果室內湖店提供

研果室不定時推出的特色吸睛飲品，都會成為打卡主人公，其中冬季限定的「牛奶湯圓系列」可謂洗版夯品，基底以濃郁的芝麻或花生香氣混入鮮乳製成，加上Ｑ彈小湯圓，不論視覺或味道都備受歡迎。鮮少推出促銷活動的研果室內湖店即日起推出「全品項第2杯半價」，截至2/21為止凡到店購買兩杯同品項的飲品，第二杯即可5折開喝。

圖／研果室內湖店提供
圖／研果室內湖店提供

活動無法與其它優惠合併﻿，但可同步參與Google五星評論，免費獲得單茶乙杯，官方強調單茶毫不苦澀，無糖也能超順口呢。若第一次嚐鮮的粉絲，也可考慮從熱銷款入手，包含每日新鮮現榨的「滿杯柳橙綠2.0」、炙燒黑糖風味「黑糖珍珠烤奶」、鹹香「錫蘭紅芝士奶蓋」或清爽的「冬瓜檸檬氣泡」，不論揪好友一起省一波還是一人喝兩杯都超過癮！

圖／研果室內湖店提供
圖／研果室內湖店提供

延伸閱讀：

第2杯1元！鹿角巷3款「濃粹奶茶」挑戰奶茶界新霸主，2/16限定門市開賣

3斤蛤蠣鍋、50隻鮮蝦鋪好鋪滿！南部「海鮮吃到飽」388起，吃到痛風都甘願

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

大台北美食 人氣美食 熱門打卡

相關新聞

38元吃「PABLO半熟起司塔」！全家便利商店最新聯名甜點，杏桃泡芙也超邪惡

⠀⠀⠀

連5日開工優惠！台北研果室「全品項第2杯半價」　最夯牛奶湯圓手搖冷天別錯過

開工首日就用優惠好消息療癒身心靈吧！中部發跡的人氣手搖品牌「研果室」去年8月首度進駐台北，第一家北部分店內湖研果室2021為慰勞大家收假的心情，即日起獨家祭出「全品項第2杯半價」，長達5天的活動讓手搖

好市多3大草莓話題夯品！草莓大福每顆25元、草莓卡士達塔超巨，甜點控必敗

草莓控一定懂！美式賣場好市多每年、每季推出的商品、甜點都會引爆嘗鮮潮，成為話題中心。今天跟大家分享備受矚目的3大草莓夯品，其中日式草莓大福更是這陣子的熱門好評必搶，可遇不可求，想吃的會員近期逛的時候可

第2杯1元！鹿角巷3款「濃粹奶茶」挑戰奶茶界新霸主，2/16限定門市開賣

開工前夕來一杯開年奶茶！鹿角巷即將於2/16一口氣新推3款「濃粹系列」，每款主打濃郁茶底，其中主推的「濃粹奶霸」更準備搶攻奶茶界人氣霸主的名號，新品於台北信義ATT店、南西及新竹光復店獨家上市，截至3

冬天吃冰太驚艷！ 浪漫「Gelato義式冰淇淋」大推薦　口感綿密、口味猜不完

冬日即使冷吱吱，還是有人覺得大口吃冰是件很爽快的事呀！霜淇淋、剉冰、冰棒、甜筒各有愛戴喜歡的人，而小編最近迷上另一種新滋味叫「Gelato義式冰淇淋」，嚐起來特別濃郁、口感綿密又紮實。是否很好奇一樣叫

臨時抱佛腳也不NG！情人節「高顏質巧克力」出列，超商超市就能買

2021年的2月14日剛好是新春過年初三，與家人、情人都可以浪漫表情意。至於就算臨時抱佛腳也不NG的情人節禮物，非「巧克力」莫屬！不但方便採買，還能完全代表甜蜜心意；今年有不少「高顏質」巧克力出列，超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。