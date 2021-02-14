第2杯1元！鹿角巷3款「濃粹奶茶」挑戰奶茶界新霸主，2/16限定門市開賣

開工前夕來一杯開年奶茶！鹿角巷即將於2/16一口氣新推3款「濃粹系列」，每款主打濃郁茶底，其中主推的「濃粹奶霸」更準備搶攻奶茶界人氣霸主的名號，新品於台北信義ATT店、南西及新竹光復店獨家上市，截至3/31還有限定優惠，大家快筆記起來！

圖／鹿角巷提供

鹿角巷新推2021開年手搖，每款特別融合了本土、南亞及東非不同產地的紅茶，「濃粹奶霸」以三款紅茶為茶湯搭配奶香粉與蜂蜜，創造經典奶茶風味，一口就上癮。而「濃粹鮮奶霸」則以濃粹紅茶為基底，調和特級紐西蘭鮮奶，增添滑順口感，未攪拌前鮮明的兩色超療癒，整體喝起來無負擔。另一「濃粹鹿丸奶霸」調入黑糖與奶香粉，加上招牌鹿丸（黑糖珍珠），Q彈有嚼勁，吃起來不無聊。

圖／鹿角巷提供

值得一提的是，此檔強推的「濃粹奶霸」40元喝得到，但還能以更狂的銅板價開喝！即日起至2/15到店不限金額消費，即限量贈送濃粹系列新品「第二杯1元」嚐鮮券，2/16上市當天至3/31為止，凡原價購買濃粹系列集滿4點，即可獲得超萌鹿丸吊飾。

圖／鹿角巷提供

此外，鹿角巷也祭出線上優惠，2/16前官方臉書將抽出50名粉絲免費送濃粹奶霸乙杯， 2/22至2/28關注官方IG、加入官方LINE好友，即有機會贈濃粹奶霸M杯「第二杯1元」優惠。「濃粹奶霸」中杯40元、大杯50；「濃粹鮮奶霸」中杯50元、大杯60；「濃粹鹿丸奶霸」中杯55元、大杯75，百貨門市價格依現場公告為準。提醒大家優惠無法併用，活動不適用於外送。

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