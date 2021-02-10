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賣到斷貨！全家ｘ井村屋「焦糖布丁冰淇淋蛋糕」成洗版夯品，想吃不一定搶得到
冰品控走起！全家便利商店前陣子聯手日本著名品牌「井村屋」獨家開賣當地熱銷的「布丁冰淇淋蛋糕」，搶眼的黃色包裝及焦糖布丁口味吸引粉絲嚐鮮潮，繼兩個99元活動快閃後再度掀起狂熱，不少門市已斷貨，想品嚐的民眾2/23前可要碰碰運氣啦！
有別於星野布丁銅鑼燒，全家Ｘ井村屋的焦糖布丁口味「卡士達冰淇淋蛋糕」撕開可直接拉出紙盒食用，便利性極高，適合在外想直接現場品嚐的人。鬆軟的餅皮內包有濃郁的卡士達冰淇淋，上方則是一層滑嫩的焦糖布丁，整體口味不會太甜膩。美食部落客也提醒大家冰淇淋記得放至微軟狀態再吃，否則冷凍的口感較硬，也較難感受冰淇淋風味喔。
新品預計上市至2/23，單個65元的價位也許讓人稍微卻步，但仍不影響這款夯品高人氣。編輯實際就近走訪2家鄰近門市，店員都表示提前完售、且不再進貨，想享用日本道地甜品的粉絲，這陣子出遊可以多逛逛周邊的全家超商，也許會有意想不到的小確幸。
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