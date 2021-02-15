開工不憂鬱！5家連鎖咖啡飲品「買一送一」懶人包來了

迎接開工不憂鬱，咖啡飲品業者依往例大方祭出各種好康優惠，除了歷年最受歡迎的「買一送一」，今年還有「寄杯」服務，甚至有業者推出「連續12天買一送一」的強力促銷，為開工日補充滿滿元氣。

●黑浮咖啡／草莓飲品連續12天買一送一

黑浮咖啡開工優惠，草莓飲品連續12天買一送一 。圖／黑浮咖啡提供

開工日不憂鬱！黑浮咖啡與北海道「四葉乳業」跨界合作的草莓飲品，推出買一送一優惠活動，幫上班族補元氣。優惠自/17(五)中午12:00起到2/28(日)，「果然草莓十勝優格冰沙」、「雪濃草莓十勝奶霜歐蕾」兩款飲品不限內用外帶，同品項買一送一，於活動時間內加入黑浮Line好友(帳號搜尋@revecafe)即可享有優惠。

●路易莎／限時3日寄5杯享8折優惠

路易莎開工慶，2/17~2/19限時3日寄5杯享8折優惠。圖／路易莎提供

放完超長7天春節連假，上工第一天，不妨用路易莎咖啡恢復工作手感！路易莎全台門市獻上寄杯開工慶，2/17(三)、2/18(四)、2/19(五)限時3天，飲品寄5杯／一組（限同品項/規格） 享8折優惠。寄杯商品需單獨結帳，一次限購一組(相同規格品項5杯，包含加價調味)，無兌換期限，但不得跨店兌換。

●西雅圖／2/17全系列飲品買一送一

西雅圖2/17全系列飲品買一送一。圖／西雅圖提供

西雅圖極品咖啡也為開工族加油打氣，2/17(三)祭出全系列飲品(同品項)買一送一優惠，活動時間為當日上午11:00至晚上20:00，優惠限定同品項/大小/冷熱飲品，同時不得與其他優惠合併使用，但休息站門市不參與此活動(石碇服務區、關西服務區、清水休息站)。

●奎克咖啡／現省160！連續5天買一送一

奎克咖啡開工咖啡連續5天買一送一。圖／奎克咖啡提供

為了撫慰上班族收假的心情，奎克咖啡祭出超殺優惠，2/17至2/21咖啡品項連續5天買一送一，只要加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元。奎克會員可享180天寄杯服務。

●85℃／大杯咖啡限時優惠第2杯20元

85℃推出開工優惠。圖／85℃提供

全台85℃於2/17(三)開工日從早上開門營業到晚上8點，除了「甜品日」黑糖珍珠和芋頭系列第二杯半價外，還有開工慶優惠，大杯咖啡系列第二杯20元，活動限大杯同品項，現場帶走每人限購5組，其他寄杯活動辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。