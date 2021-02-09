全品項買1送1、奶茶免費喝！16家手搖咖啡「春節＋開工優惠」懶人包

春節將至，大家做好回家團圓的準備了嗎？今天為大家整理16家人氣咖啡及手搖品牌「春節新年、開工優惠」，熟悉的星巴克、路易莎、85度C乃至珍煮丹等都有，讓大家過年期間除了能聚餐打牌，可以省錢照喝飲料，開工之後還有一連串咖啡優惠，幫大家揮別收假憂鬱！

丹堤咖啡：2/14「大杯飲品買1送1」

圖／丹堤咖啡臉書專頁

丹提咖啡將於2/14大年初三之際，推出全系列大杯以上系列飲品買一送一，春節配上情人節，讓大家可以在雙重節日省荷包開喝。

85度C：2/17「咖啡第2杯20元」

圖／85℃ 提供

年假結束迎接開工還有咖啡好康！85度C 2/17推出大杯咖啡系列第二杯20元優惠，截至晚間8點到店購買美式、招牌、拿鐵、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、特濃招牌咖啡等，第二杯即可享20元銅板價。

路易莎：開工日2/17-2/19「寄杯8折」

圖／路易莎提供

路易莎於2/17起祭出連3天的咖啡寄杯優惠，飲品同品項寄5杯享8折優惠。寄杯商品需單獨結帳，每次限購一組，沒有兌換期限，但無法跨店兌換。

奎克咖啡：2/17-2/21「咖啡買一送一」

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡2/17起開放咖啡品項「買一送一」優惠，凡加入奎克LINE好友並出示優惠券，到店購買同品項、容量及冷熱的咖啡，即享買一送一，最高現省160元。奎克會員還可享180天寄杯服務，讓咖啡控一個人也能買一波留著喝。

星巴克：ibon憑票券享美式咖啡買1送1、新春星願抽籤活動

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

春節搭公共運輸返鄉的民眾，票可別弄丟啦！即日起至2/21，只要透過ibon購票或取票，期限內憑ibon實體票券至星巴克門市消費，購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的美式咖啡，即享買一送一。每張票券限優惠乙次，兩杯飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不參與此活動。

此外，星巴克同步推出「新春星願抽籤」活動，即日起至2/16到店單筆點購飲料及糕點，折扣後滿300元，即可抽取星願籤一次，最高有機會獲得100元大杯飲料折價券（可累抽，紙籤單店抽完為止，優惠兌換至2/18）。

黑浮咖啡：2/17-2/28「草莓特色飲品買1送1」

圖／黑浮咖啡提供

草莓控2月好康必收！黑浮咖啡2/17中午12:00起到2/28為止，特別推出「果然草莓十勝優格冰沙、雪濃草莓十勝奶霜歐蕾」同品項買一送一好康，聯手北海道「四葉乳業」的品項濃郁升級，不喝咖啡的人開工來一杯超療癒。活動不限內用外帶，只要於活動時間內加入黑浮LINE好友即可享有優惠，每組LINE帳號限使用一次優惠，每次至多購買2組。

迷客夏：2/18-2/27「憑發票享必勝客4折優惠」

圖／迷客夏提供

開工後來點小確幸！迷客夏2/17至2/19推出會員日點數加碼回饋活動，凡透過迷點線上訂購完成取餐，即可直接獲得點數加贈50%回饋。而披薩粉絲也有福了，迷客夏首度與必勝客合作，2/18至2/27期間只要至全台迷客夏門市（不含商場門市），不限金額消費隨發票即可獲得必勝客「開工大吉四折豪氣點優惠券」小白單乙張。

另外，2/22以前也可參與「新春刮卡活動-百萬好禮三重送」，每張都有獎，最高有機會刮中愛馬仕名牌包、Dyson家電等，手搖控別錯過啦！

珍煮丹：憑年度字「免費喝一個月、全品項88折」

圖／珍煮丹提供

即日起至2/10，凡至珍煮丹全台門市消費飲品，杯身即有2021專屬年度字，若於官方臉書指定貼文、個人IG限時動態中秀出年度字杯貼照，即有機會獲得珍煮丹限定黑糖禮盒。而2/10至2/16期間，使用官方IG全新年度字濾鏡，分享至限時動態即有機會獨得限定大紅包，免費爽喝一個月珍煮丹。另外，2/16至2/18也有「開工爽88」好康，當天至全台門市憑年度字「爽」、「肥」兩字其一的杯貼或IG濾鏡截圖，即可用88折開喝任一品項手搖。提醒大家活動品項依各門市現場為準，優惠僅限現場點單，外送平台自取及外送等其他服務不適用，所有行銷活動亦不開放合併使用。

署茗職茶：免費加波霸1份、開工第2杯6折

圖／署茗職茶臉書專頁

老蕭手搖署茗職茶接力推出3款優惠，過年期間2/13至2/16可享全飲品「免費加珍珠」，讓大家咀嚼口感大提升。2/14情人節則有義美聯名手搖「法式雲朵可可脆餅」第二杯現折10元優惠，2/17至2/20則享「蕭署現萃茶系列」第二杯六折。

春芳號：2/28前「茶拿鐵系列88折」

圖／春芳號臉書專頁

憑藉古典風杯身成為洗版主角的春芳號，即日起推出整月好康，2/28為止到店即可享「茶拿鐵系列」88折優惠，珍珠紅茶拿鐵、烏龍茶拿鐵都能喝，每人限購6杯。

Mr.Wish：截至3/5，買飲料送《銀魂》電影優惠券

圖／Mr.Wish提供

喝飲料還能優惠看電影！即將於2/26上映的動畫電影《銀魂THE FINAL》跨界聯手Mr.Wish鮮果茶玩家，即日起至3/5只要至Mr.Wish門市購買「草莓芝芝」或半杯草莓尬牛奶冰沙的「草莓厚奶」，就能獲得《銀魂》最終回的早場電影優惠券乙張。數量有限，送完為止，粉絲快和草莓重度愛好者男主角坂田銀時喝另類同款。

COMEBUY：開工日雙Q奶茶免費喝

圖／COMEBUY提供

連鎖品牌COMEBUY跨界攜手電商平台「momo購物網」，於開工首日推出聯名活動。2/17 00:00至21:00，只要於momo平台累積消費滿3000元，即可在21:30於活動頁面登記兌換「雙Q奶茶」，每位會員限兌換一杯，全台共3000杯，數量有限，贈完為止。成功登記的會員3/10將收到momo購物網優惠簡訊通知，開啟APP專屬頁面優惠兌換券，4/24前至全台COMEBUY門市即可免費喝鎮店奶茶。

迪茶：福袋抽1年免費喝

圖／迪茶提供

於迪化街發跡的「迪茶」推出多檔春節優惠，即日起各分店將推出68份的限量福袋，每袋299元有機會抽中3個月乃至1年免費喝好康。而截至2/28每日12:00至14:00，購買台灣茶之美系列享「第2杯6折」，龍江店每日14:30至16:30期間則有6款指定單品茶飲享司康、派餅組合優惠，加價25元亦可升級奶茶，超適合假期來場愜意下午茶。

霜江茶行：新品兩杯99元

圖／霜江茶行提供

霜江茶行即日起新推夢幻視覺手搖紅寶石哈密瓜「鮮切哈密瓜綠」、大湖草莓打造的「鮮嫩草莓青」，中杯原價70元，2/28前雙杯99元優惠價。原價75元的大杯新品，活動期間亦享59元優惠價。

十三月：2/16-2/21「外帶買1送1」

圖／十三月提供

文青系手搖品牌十三月2/16至2/21推出連續6日好康，到店外帶兩杯同品項飲品即享「買一送一」，另有「鮮奶茶」10元折扣，省荷包暢飲。

CoCo：開工「美式咖啡買1送1」

圖／CoCo官網

繼線上轉盤活動，CoCo計劃於2/17至2/18推出「美式咖啡買一送一」，為大家收假首兩日提提神！

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