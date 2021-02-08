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開工日優惠一波波！奎克咖啡連5天「買一送一」快筆記

聯合新聞網 / 陳信儒
奎克咖啡開工日起連5天推咖啡品項買一送一。 圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡開工日起連5天推咖啡品項買一送一。 圖／奎克咖啡提供

開工日品牌優惠一波波！人氣連鎖店「奎克咖啡」為了撫慰上班族收假的心情，開工日起連5天祭出買一送一活動，只要加入奎克LINE好友就能享有好康，咖啡控筆記起來，開工日就約伴一起用香濃的咖啡好好收心吧！

奎克咖啡2/17至2/21日，祭出咖啡品項連續5天買一送一，只要加入奎克LINE好友（帳號搜尋：@cuiqu）並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元。用美好的咖啡開啟新的一年，奎克咖啡陪你元氣滿滿！

奎克咖啡買一送一優惠活動

活動時間：2/17(三)~2/21(日)

活動內容：咖啡品項買一送一

活動辦法：加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，奎克會員可享180天寄杯服務。

門市資訊：

台灣高雄博愛店 高雄市左營區博愛二路236號

台灣台中公益店 台中市南屯區公益路二段532號

台灣台北忠孝店 台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號

台灣台北瑞光店 台北市內湖區瑞光路583巷29號

咖啡 LINE 上班族

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