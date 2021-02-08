Krispy Kreme「甜甜圈買一送一」連4天！加碼攜手優鮮沛推「蔓越莓甜甜圈」

情人節即將到來，應景的甜食也能傳遞滿滿的愛意！連鎖甜甜圈專賣店Krispy Kreme今年情人節與優鮮沛合作，推出帶有酸甜滋味的蔓越莓甜甜圈。此外，迎接開工日也祭出買一送一的活動，讓消費者用甜食一掃開工、補班憂鬱心情！

Krispy Kreme推出情人節限定甜甜圈。 圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme x Ocean Spray優鮮沛聯手打造情人節限定甜甜圈，擁有愛心笑臉的粉色甜甜圈「微笑愛心甜甜圈」使用優鮮沛蔓越莓果醬特製的卡士達醬，淋上經典美式糖霜與草莓巧克力，口感獨特有如初戀的酸甜滋味。另一情人節限定款則是熱門口味榛果巧克力化身愛心甜甜圈，巧克力的香濃滋味表達濃濃愛意。兩款情人節限定甜甜圈僅限2/13-2/15連3天販售，同步推出情人節限定包裝3入情人節禮盒140元，今年情人節不妨用應景的甜食收服對方的心吧！

此外，Krispy Kreme於開工日起連4天祭出買一送一的優惠，凡2/17-2/20至全台門市購買任6入即贈6入原味糖霜甜甜圈，買任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈，數量有限，贈完為止。Krispy Kreme陪你紓壓解憂，迎接全新的開始！

Krispy Kreme開工日推出「買一送一」活動。 圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme活動資訊

1.情人節限定甜甜圈

時間：2/13-2/15

售價：

微笑愛心甜甜圈：50元

榛果愛心甜甜圈：50元

2.開工日買一送一

時間：2/17-2/20

地點：全台Krispy Kreme門市

內容：購買任6入即贈6入原味糖霜甜甜圈，買任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。數量有限，贈完為止。外送平台不適用此活動。活動優惠不得合併使用。