過年別忘了表愛意！4大超商「情人節優惠」小資情侶輕鬆買、巧克力控先補貨

今年西洋情人節正好是大年初三，闔家團聚之際也別忘了對情人表達愛意，4大超商都推出多項情人節糖果、巧克力優惠，讓小資族或來不及準備禮物的人都能輕鬆買，如果你本身就是愛吃甜的螞蟻人或巧克力控，現在也是補貨的好時機。

7-ELEVEN

2月23日前於7-ELEVEN購買韓國Sweetory系列商品，任選2個即送國際信封造型禮袋，限量3.7萬個，送完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至2月23日針對情人節糖果、巧克力祭出指定商品優惠及獨家贈品，其中韓國直送來台的Sweetory系列商品任選2個就送國際信封造型禮袋，可自行寫上名字與甜言蜜語，限量送完為止。同步推薦超商通路獨家的「明治Meltykiss代可可脂白巧克力」售價79元，愛心禮盒設計、一盒多重口味享受的「比利時Hamlet綜合巧克力」售價199元，2月23日前可享任選2件8折、3件77折。7-ELEVEN也推出史努比愛心花束、史努比下午茶時光置物盒、Hello Kitty新復古風置物盒等討情人歡心的可愛商品，貨量以各門市實際販售為準。

「明治Meltykiss代可可脂白巧克力」售價79元，7-ELEVEN即日起至2月23日可享任選2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供

「比利時綜合巧克力禮盒」售價199元，7-ELEVEN即日起至2月23日可享任選2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

2月23日前全家便利商店「隨買跨店取」推出巧克力限量促銷優惠，「義美生機Realberry凍乾草莓巧克力」3件72折特價149元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手台北霞海城隍廟，即日起至3月14日推出「月老助你一指傳情」活動，活動期間購買「隨買跨店取」任一商品再轉贈就可參加抽獎，有機會獲得Tiffany手鍊、大春煉皂－春日森跡年節禮盒、Let’s café中杯單品拿鐵6杯等好禮。此外，2月23日前「隨買跨店取」也推出情人節必備巧克力限量促銷優惠，包括德芙巧克力系列3件特價69元（66折）、明治片裝牛奶巧克力系列3件特價99元（74折）、金莎巧克力3粒裝3件特價88元（76折）、義美生機草莓巧克力3件特價149元（72折）等。

萊爾富

萊爾富門市即日起至2月23日推出多款巧克力新品和限量商品優惠，2月14日當天至萊爾富門市使用HiPay消費單筆滿150元加贈1,314 Hi點，每位「Hi-Life VIP」App會員限回饋一次。「Hi-Life VIP」App內的整買零取也推出「西洋情人節限定」優惠，指定餅乾、巧克力、咖啡、乳製品、氣泡水等最低下殺55折起，包括下殺66折的「77義式濃縮乳加巧克力12件組」情人節優惠價158元、聯名商品「swiss miss可可威化Bar 12件組」情人節優惠價222元、「新貴派（花生）12件組」情人節優惠價277元等，皆為每人限購一組。

萊爾富門市2月23日前推出多款巧克力新品和限量商品優惠。圖／萊爾富提供

2月14日當天萊爾富將於facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦「小編萊送情人禮」抽獎活動，完成指定任務就有機會獲得小編親赴台北霞海城隍廟經月老加持過的神秘大禮，共將抽出2名。

OKmart

提拉米蘇盛傳有著美麗的愛情故事，3月3日前OKCAFE「提拉米蘇風味拿鐵」特別推出第2杯7折的優惠。圖／OKmart提供

OKmart推出「戀戀草莓季」，即日起至3月3日小瓜呆草莓脆笛酥可享第2件6折、法米茲爆米花－巴黎草莓OK App會員可享第2件6折、泰國還魂莓－草莓口味特價89元，全台門市金莎全系列品項可享2件79折，金莎、臻品3粒裝巧克力任選2件58元。此外，因提拉米蘇盛傳有著美麗的愛情故事，寓意為「帶我走」，3月3日前OKCAFE「提拉米蘇風味拿鐵」也特別推出第2杯7折的優惠。