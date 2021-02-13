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臨時抱佛腳也不NG！情人節「高顏質巧克力」出列，超商超市就能買

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

2021年的2月14日剛好是新春過年初三，與家人、情人都可以浪漫表情意。至於就算臨時抱佛腳也不NG的情人節禮物，非「巧克力」莫屬！不但方便採買，還能完全代表甜蜜心意；今年有不少「高顏質」巧克力出列，超商或百貨即可購得，送禮方便又貼心。

G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝。圖／GODIVA提供
G Cube 草莓松露黑巧克力22顆裝。圖／GODIVA提供

今年到7-ELEVEN也能買到GODIVA禮盒，就算臨時抱佛腳也能傳遞真摯心意。GODIVA與7-ELEVEN合作推出G Cube草莓松露黑巧克力22顆裝，內餡是清新的草莓巧克力醬，甜中透酸，與濃郁黑巧克力外殼的微苦相互交織，女孩最愛。售價599元，限量1,500盒。

半島精品店在今年情人節披上優雅的「櫻花」主題包裝。圖／半島精品提供
半島精品店在今年情人節披上優雅的「櫻花」主題包裝。圖／半島精品提供

半島精品店則在情人節披上優雅的「櫻花」主題包裝，心形巧克力禮盒內的紅寶石巧克力最讓人驚喜，除了半島經典巧克力，還有蔓越莓巧克力餅乾。另新推心心相扣鑰匙圈，兩邊心合併為一，互相緊扣，代表永不相分。此外，「小熊心意巧克力禮盒」，每隻小熊皆手工製作，獨一無二。

半島精品店2021情人節系列，選擇多樣。圖／半島精品提供
半島精品店2021情人節系列，選擇多樣。圖／半島精品提供

半島精品店2021情人節系列，「紅粉甜心」（紅寶石巧克力6 粒）1,180元；「甜蜜四重奏」（精選巧克力4 粒）780元；「真心真意」 （蔓越莓巧克力餅乾6入）780元；「心心相扣鎖匙扣」1,180元；「小熊心意禮盒」2,200元。

MONBANA情人節巧克力，將由法國直送。圖／MONBANA提供
MONBANA情人節巧克力，將由法國直送。圖／MONBANA提供

法國百年精品巧克力品牌MONBANA也獨家與新光三越超市/美麗市場合作，帶來情人節限定版巧克力。其中，「榛果牛奶巧克力棒」將絲滑牛奶巧克力加入榛果醬，榛果獨特氣息與MONBANA巧克力完美融合，滋味香濃；「72%黑巧克力棒」採用純可可脂原料、72%黑巧克力的黃金比例，香濃醇厚且苦甜不澀。即日起至2月26日在新光三越全台11家超市/美麗市場開賣。

「玫你不可」情人節蛋糕，將巧克力捏製出層層疊綴的擬真花瓣，宛如花朵綻放的仿真玫瑰花蛋糕。圖／BAC提供
「玫你不可」情人節蛋糕，將巧克力捏製出層層疊綴的擬真花瓣，宛如花朵綻放的仿真玫瑰花蛋糕。圖／BAC提供

去年西洋情人節由巧克力蛋糕品牌BAC精心打造的「玫你不可」情人節蛋糕，將巧克力捏製出層層疊綴的擬真花瓣，宛如花朵綻放，甫上市即造成搶購熱潮，創下驚人的銷售佳績，檔期結束後詢問度依舊爆表，2021情人節這款蛋糕再度回歸，即日起於全台門市和官網開放預購。

玫瑰花綻放造型的「玫你不可」情人節蛋糕，以BAC經典巧克力蛋糕為基底，在湯種巧克力戚風蛋糕中，夾上BAC經典生巧克力餡，蓬鬆濃郁的香氣與甜而不膩的經典組合，3.5吋售價799元，售完為止。

巧克力 情人節 蛋糕 新光三越 超商

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