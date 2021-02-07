免費爽喝一個月！珍煮丹祭3大優惠，開工日「全品項88折」連3天開喝

手搖控粉絲快筆記！職人品牌珍煮丹2月因應春節接力推出三大限定優惠，包含秀出年度字杯貼照享黑糖禮盒、使用指定IG濾鏡抽一個月免費喝的優惠券，放完年假再祭出連三日「全品項88折」的好康，安撫大家開工的憂鬱心情。

圖／珍煮丹提供

即日起至2/10，至珍煮丹全台門市消費，即可於杯身獲得2021專屬年度字，於官方臉書指定貼文、個人IG限時動態中秀出年度字杯貼照，即有機會獲得珍煮丹限定黑糖禮盒。而2/10至2/16期間，只要使用官方IG的年度字專屬濾鏡，分享至限時動態即有機會獨得限定大紅包，免費爽喝一個月珍煮丹。

圖／珍煮丹提供

若不想等抽獎也沒關係，2/16至2/18也有「開工爽88」活動，當天至門市憑年度字「爽」、「肥」兩字其一的杯貼或IG濾鏡截圖，即可享有不限品項每杯88折優惠，打折喝一波經典珍奶、人氣泰奶等。提醒大家活動品項依各門市現場為準，優惠僅限現場點單，外送平台自取及外送等其他服務不適用，所有行銷活動亦不開放合併使用。

延伸閱讀：

．太美！CoCo開運手搖「16顆紅寶石櫻桃、巨峰葡萄、蜜橘」冰沙上市

．女孩們走起！晶華柏麗廳「5折」BUFFET吃到飽，一路開吃到3月

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」