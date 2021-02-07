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太美！CoCo開運手搖「16顆紅寶石櫻桃、巨峰葡萄、蜜橘」冰沙上市，限量珍奶包超拉風

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
大杯紅寶石櫻桃售價80元、星空葡萄75元、大橘大利70元。 圖／CoCo提供
大杯紅寶石櫻桃售價80元、星空葡萄75元、大橘大利70元。 圖／CoCo提供

新春準備搶喝開運手搖！人氣連鎖飲料品牌CoCo即日起全新推出3款福氣限定飲品，每杯分別塞滿櫻桃、巨峰葡萄以及蜜橘，鮮艷色系象徵「紅」運當頭、「紫」氣東來、大「橘」大利，讓粉絲們喝了新的一年順順利利！

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo「紅寶石櫻桃」以蔓越莓冰沙為基底，一口氣放入16顆荷蘭櫻桃，每杯都能感受櫻桃香氣、吃得到果肉，再加上剔透的波波晶球及奶霜，搶眼外觀超欠喝。而「星空葡萄」以巨峰葡萄果肉為主，每口咀嚼葡萄顆粒與Q彈波波晶球，配上沁涼的葡萄果汁冰沙，再以調入玫瑰鹽的芝士奶蓋收尾，打造濃郁鹹香尬香甜的獨特風味。最後一款「大橘大利」則嚴選當季蜜橘製成綿密冰沙，果肉、波波晶球配備入口超清爽，預計角逐過年大吃大喝的解膩神飲清單。

圖／CoCo臉書專頁
圖／CoCo臉書專頁

3款新品即日起於限定門市販售，若早前線上轉盤活動成功抽中買一送一、第二杯半價優惠，絕對要把握兌換期限立馬開喝。而目前品牌臉書專頁上還有另一熱門話題延燒中，CoCo截至今（2/7）晚灰姑娘時間前開放抽獎活動，明（2/8）天將抽出3名幸運兒贈送非賣品「限量珍奶包」，直筒皮革的質感設計讓人直呼超拉風。但官方也表示，若反應熱烈，未來也有望於門市祭出加購活動，想要的粉絲同步敲碗吧！

手搖飲指定販售門市。圖／CoCo臉書專頁
手搖飲指定販售門市。圖／CoCo臉書專頁

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