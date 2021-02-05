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最美甜點！西門全新「白草莓甜點塔、瀑布舒芙蕾」4款夢幻逸品登場，燉飯吃得到白草莓

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
Meat Up即將於2月中旬推出白草莓季，而紅點白肉的白草莓不僅視覺吸睛，甜度也比一般草莓來的高，讓甜點風味更佳。圖／Meat Up提供
Meat Up即將於2月中旬推出白草莓季，而紅點白肉的白草莓不僅視覺吸睛，甜度也比一般草莓來的高，讓甜點風味更佳。圖／Meat Up提供

台北高顏值甜點必收！西門町熱門網美系餐廳「Meat Up」首波草莓季憑藉草莓101成為話題中心，如今再推力作，即將於2/17起打造有「天使草莓」之稱的白草莓季，準備用4款雪白粉嫩新品，搶攻社群版面！

圖／Meat Up提供
圖／Meat Up提供

Meat Up第二波草莓季嚴選苗栗大湖的白草莓，推出4款夢幻逸品，首要主打的草莓甜點杯「白富美」塞滿布蕾、瑪斯卡彭乳酪、新鮮草莓、焦糖脆及舒芙蕾，擠上鮮奶油後最後堆疊出白草莓皇冠，多層次品項單看就超誘人。而高達10公分的「白日夢瀑布舒芙蕾」基底吃得到鬆軟糕體，上方則淋上草莓優格乳酪及草莓巧克力，傾瀉而下的淋醬再撒上玫瑰花碎，華麗的模樣可口指數升級。

圖／Meat Up提供
圖／Meat Up提供

值得一提的是，有別於甜點，Meat Up將海鮮燉飯與白草莓結合，將海味十足的蝦子、透抽、蛤蠣等與泰國米及草莓拌抄，獨家調味後再以草莓切片擺盤，鮮甜滋味的「海莓好」令人期待。最後一款「焦糖脆脆」則吃得到綿密如雲朵的舒芙蕾，撒上草莓及爽口焦糖脆，療癒口感甜品控必嚐鮮。提醒大家產地直送的白草莓為限量提供，餐點採電話預約制，僅提供少量名額於現場點餐，建議用餐前先致電門市確認，以免撲空喔！

圖／Meat Up提供
圖／Meat Up提供

另外，即日起至2/19，凡到店用餐也可選擇「2021 Meat Up with U 情人節套餐」，包含主廚特製小點、飲品，還有海陸豪華主餐五選二，還吃得到草莓舒芙蕾結尾，每份限定1199元再加贈精美小禮，浪漫度過今年度的情人節。

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