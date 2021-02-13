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情人節贈禮必備！大人系「風味巧克力」火腿、抹茶入味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導

西洋情人節即將到來，經典的「巧克力」，仍然是許多愛侶之間傳遞心意的絕佳之選。包括肉RÒU by T-HAM、辻利茶舗、MONBANA等品牌，均於今年推出風味巧克力，甚至還有加入伊比利火腿的甜鹹組合；而BAC則是讓巧克力化為玫瑰蛋糕，藉此傳遞愛意。

台畜旗下的精品肉舖「肉RÒU by T-HAM」，今年攜手全台唯一使用非洲剛果可可豆的巧克力「K’in-Cacao金可可」，共同研發全台首款使用西班牙伊比利風乾火腿製作的「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」，以及選用台灣可可豆搭配台灣豬培根所製作的「70%培根脆片 屏東黑巧克力」，讓肉脂與巧克力融合成鹹香交錯的滋味，每片售價350元，2入巧克力禮盒售價780元（口味各1），4入巧克力禮盒1,480元（口味各2）。

肉RÒU by T-HAM攜手K’in-Cacao金可可，推出「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」。圖／肉RÒU by T-HAM提供
肉RÒU by T-HAM攜手K’in-Cacao金可可，推出「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」。圖／肉RÒU by T-HAM提供

來自京都、擁有百年歷史的辻利茶舗，此次使用石磨慢磨而成的辻利抹茶粉，拌入具有百年歷史的比利時嘉麗寶32%白巧克力中，以全新的比例配方，調製出「極韻抹茶生巧克力」，具有絲滑口感與苦甜的成熟韻味，最後再灑上抹茶粉，入口時更添撲鼻茶香，每份299元。

辻利茶舗今年推出新版本的「極韻抹茶生巧克力」。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗今年推出新版本的「極韻抹茶生巧克力」。圖／辻利茶舗提供

擁有百年歷史的法國MONBANA，今年獨家與新光三越超市／美麗市場合作，推出情人節限定版巧克力。「榛果牛奶巧克力棒」將牛奶巧克力加入榛果醬，帶來榛果獨特香氣，每份109元；「72%黑巧克力棒」採用純可可脂原料、72%黑巧克力，風味醇厚且苦甜不澀，每份119元。新光三越台南新天地B2美麗市場另獨家銷售限定款「榛果黑巧克力片」和「覆盆子黑巧克力片」，各為259、269元。

MONBANA今年與新光三越超市／美麗市場合作，推出多款情人節限定版巧克力。圖／MONBANA提供
MONBANA今年與新光三越超市／美麗市場合作，推出多款情人節限定版巧克力。圖／MONBANA提供

BAC本次再度回歸的「玫你不可」，使用經典巧克力蛋糕為基底，在湯種巧克力戚風蛋糕中，夾上BAC生巧克力餡，帶來濃郁且甜而不膩的滋味組合。外型上則以層層堆疊的手工巧克力花瓣，呈現出花朵綻放的模樣，藉此對情人展現滿滿的心意，3.5吋售價799元。

BAC「玫你不可」巧克力蛋糕。圖／BAC提供
BAC「玫你不可」巧克力蛋糕。圖／BAC提供

巧克力 抹茶 蛋糕 非洲 情人節

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