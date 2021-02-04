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草莓控久等了！麻古茶坊「芝芝草莓果粒」回歸了，全新手搖「抹茶草莓芭菲」3層口感超欠喝
草莓控久等了！人氣手搖飲「麻古茶坊」深受消費者喜愛，其中芝芝系列更被列為必喝品項之ㄧ，大家期待已久的「芝芝草莓果粒」確定於2/6回歸，並於2/4於部分門市搶先開賣，同時還加碼推出「抹茶草莓芭菲」新品，草莓搭配抹茶兩種口味一次滿足。
麻古茶坊「芝芝草莓果粒」以台灣原產的新鮮草莓作為基底，配上獨家自製的綠茶凍，頂層淋上微鹹的紐西蘭芝士與馬拉雅山玫瑰鹽，大塊草莓果粒在口中化開，酸酸甜甜又帶有鹹苦味的多層次風味相當有個性。芝芝草莓果粒敲定2/6起全台門市上架，並於即日起全台28家門市搶先開賣。
除了每年必喝的芝芝草莓果粒外，麻古茶坊今年加碼推出全新手搖新品「抹茶草莓芭菲」，嚴選日本靜岡抹茶製成的奶霜，搭配當季現打的草莓牛奶冰沙，同時還融入濃郁的香草風味冰淇淋，三層風味宛如法式櫥窗中的精緻甜品，杯杯精緻，口口都香甜。
麻古茶坊草莓系飲品販售資訊
時間：2/4起全台限定28家門市搶先開賣（門市如下）；2/6全台門市販售
雙北門市：大安信義、信義永吉、內湖科學園區、延吉、通化、市府、信陽、中和員山、板橋中山 台中門市：大里中興、河南、勤美美村 桃園門市：統領百貨門市 台南門市：民族、崇德、公園 高雄門市：裕誠、崇德、大發、大寮鳳林、華夏、天祥、小港漢民、富國、明誠、瑞豐、林園、林園北
售價：
芝芝草莓果粒：北部售價95元；中、南部售價90元 抹茶草莓芭菲：北部售價100元；中、南部售價95元
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