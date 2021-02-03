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大湖草莓＋鮮乳坊煉乳！天仁喫茶趣「莓好愛煉」超欠喝，還推滿額贈優惠7天限定

聯合新聞網 / 陳信儒
今年冬天「天仁喫茶趣ToGo」再次攜手鮮乳坊推出兩款草莓季飲品。 圖／天仁喫茶趣ToGo官網
今年冬天「天仁喫茶趣ToGo」再次攜手鮮乳坊推出兩款草莓季飲品。 圖／天仁喫茶趣ToGo官網

嬌嫩欲滴的草莓季持續放送！今年冬天「天仁喫茶趣ToGo」再次攜手鮮乳坊，打造兩款期間限定草莓季飲品，搭配100%特A級鮮乳煉乳，不只吃得到新鮮草莓果粒，濃郁的煉乳風味口口都是幸福滋味。

天仁喫茶趣ToGo草莓季飲品添加鮮乳坊煉乳，多層次的濃郁口感與酸甜的草莓果粒完美結合。 圖／天仁喫茶趣ToGo官網
天仁喫茶趣ToGo草莓季飲品添加鮮乳坊煉乳，多層次的濃郁口感與酸甜的草莓果粒完美結合。 圖／天仁喫茶趣ToGo官網

天仁喫茶趣ToGo「莓好愛煉系列」嚴選新鮮的大湖草莓，打造兩款粉嫩系飲品「草莓冰茶」、「草莓烏龍厚拿鐵」。草莓冰茶以清爽甘潤的台灣四季烏龍為基底，添加大湖新鮮草莓與熬煮手工果醬，嘗起來酸酸甜甜又帶有清爽的茶香，濃郁果香瀰漫鼻氣，讓人一喝就愛上。

草莓烏龍厚拿鐵則是以茶味十足的四季烏龍鮮奶茶為基礎，搭上鮮乳坊不加一滴水100%特A級鮮乳煉乳，超厚實的迷人奶香融合草莓的香氣，酸酸甜甜的彷彿回到初戀的那段時光。

除了兩款期間限定草莓飲外，天仁喫茶趣ToGo還祭出春節優惠，2月10日起至2月16日滿額就贈電子折價券，草莓控不妨趁優惠開喝順便搶下優惠。

天仁喫茶趣ToGo春節優惠優惠活動

 時間：2021/2/10~2021/2/16

內容：

1.購買喫茶趣ToGo茶飲滿70元，即贈送ToGo茶飲優惠15元電子券乙張 

2.購買喫茶趣ToGo茶飲滿100元，即贈送ToGo茶飲優惠20元電子券乙張 

3.購買喫茶趣ToGo茶飲滿150元，即贈送ToGo茶飲優惠30元電子券乙張

 4.購買喫茶趣ToGo茶飲滿200元以上，即贈送ToGo茶飲優惠40元電子券

優惠券使用期間：2021/2/17~2021/3/15

 活動地點：全台天仁喫茶趣ToGo門市

 注意事項：本活動適用外送及寄杯服務，活動電子券恕無法累積

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