想吃草莓蛋糕快來！網友熱議大台北20間「莓好店家」 最愛草莓季準備吃爆

冬天就是要吃草莓蛋糕！

你愛吃草莓嗎？淋上煉乳那酸甜美妙的滋味，絕對是人生一大享受！每到寒冷的冬天，最期待的就是草莓季的到來，各家業者都推出了許多期間限定的草莓蛋糕，要帶給大家滿滿的幸福滋味！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在網友們心中覺得最「莓好」的大台北草莓蛋糕店家有哪些，快來被滿滿的草莓包圍吧！

image source：fb/Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

10、85度C

令人期待的草莓季又到了～85度C當然也不落人後的推出了一系列的草莓季蛋糕！不論是香草戚風蛋糕加上白巧克力香緹的「莓好多多」、使用巧克力戚風蛋糕和草莓庫利的「巧克力美莓」，都擺上滿滿的新鮮草莓，夢幻外觀超吸睛，或是切片蛋糕「覆莓起士」、「巧遇莓好」可供獨享，每口都是超幸福滋味～

地址：台北市中山區吉林路201號

更多門市：85度C

9、Café del SOL 福岡人氣第一鬆餅

喜歡草莓的草莓控們，絕對不能錯過Café del SOL的「櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅」！使用本地新鮮的草莓，再搭上櫻桃覆盆子乳酪醬，酸甜滋味讓人想一口接一口～以伯爵戚風蛋糕為基底的「草莓圓舞曲」，外層抹上香甜鮮奶油，再鋪上香甜草莓，整個超夢幻、超療癒！

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

8、Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

法朋烘焙坊今年的草莓季甜點也是令人驚豔，採用日本品種的「紅顏草莓」，比一般草莓更細膩多汁～喜歡日本草莓蛋糕的愛好者，可以選擇草莓純生鮮奶油蛋糕，採用來自日本九州的歐牧鮮奶油，清爽口感搭配香甜草莓根本是絕配！而偏好法式的狂熱者，可以試試草莓芙蓮蛋糕，綿密滑順的內餡讓你每口都嚐的到新鮮草莓！

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

7、士林宣原蛋糕專賣店

一說到好吃的草莓蛋糕，就一定會想到士林宣原蛋糕，每年一到草莓季，總是吸引大批的草莓控前往朝聖，而且平時要網路預購，假日現場排隊也要早起才買的到！宣原蛋糕的草莓每顆都鮮紅飽滿，一個蛋糕裡就有超過20顆的草莓呢！在眾多口味之中，就屬原味雙層草莓蛋糕最熱銷，鮮奶油的原味更能襯托出草莓的鮮甜～

地址：台北市士林區前港街70號

6、PABLO

日本超人氣半熟起司塔，在草莓季推出了草莓派對聖誕起司塔，經典起司塔上鋪上綜合莓果醬及濃郁滑順的卡士達醬，再放上新鮮草莓及藍莓，看起來夢幻度爆表！還有季節限定的草莓大福起司塔2/1上市，多汁草莓和紅豆鮮奶油大福的多層次口感，結合成超完美搭配，各位還不吃爆？

地址：台北市信義區松高路12號2樓

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5、Meat Up

浮誇系網美餐廳Meat Up去年超高人氣的草莓塔-莓好101，今年又可以吃到了！整份甜品用了超過15顆的草莓堆疊而成，裡面還有乳酪蛋糕、莓果醬、巧克力脆片，看起來繽紛絢麗，新推出的莓好心情-草莓巴斯克蛋糕也同樣華麗繽紛，非常適合拍照打卡，再搭配他們整片桃紅色牆面，讓人盡情享受草莓季的甜蜜氣氛！

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓

4、PAUL

只在草莓季現身的草莓芙蕾雅夏洛特又回歸啦！以海綿蛋糕為底的夏洛特蛋糕上，擺上滿滿的大湖草莓，再以香濃的鮮奶油香緹點綴，撒上糖粉及開心果碎粒，完莓比例的結合，真是賞心悅目，也成功地緊緊抓住草莓控的味蕾，讓人吃到停不下來~

地址：台北市大安區仁愛路四段107號1F

更多門市：PAUL

3、星巴克STARBUCKS

如果你覺得去星巴克只能喝咖啡或是飲品那你就錯了！隨著草莓季的到來，不讓其他店家專美於前的星巴克也推出了草莓甜點～帶著巧克力碎塊口感的草莓餡夾在巧克力塔裡、上面堆疊著新鮮草莓的草莓巧克力塔；法式草莓蛋糕則是鮮豔欲滴的草莓夾在抹上鮮奶油及卡士達醬的戚風蛋糕裡，可以品嘗到最純粹的美妙滋味，雙重選擇讓你新鮮草莓一次吃好吃滿。

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

更多門市：星巴克Starbucks

2、Lady M

被譽為「蛋糕界的愛馬仕」的Lady M草莓季強勢歸來，除了原先就有的草莓千層、草莓香緹千層、草莓千層酥、草莓海綿蛋糕，今年還新推出了草莓巧克力棋格蛋糕！以香草、竹炭海綿蛋糕交錯成棋格圖案；外層裹上草莓果泥巧克力甘納許，最上層則以覆盆子果乾點綴，呈現夢幻的乾燥玫瑰色，咬下一口超幸福！

地址：台北市大安區光復南路240巷26號

更多門市：Lady M

1、亞尼克

榮登第一名的就是我們的亞尼克啦！鮮採草莓生乳捲跟草莓夏洛特是草莓季的主打商品，草莓夏洛特是以新鮮草莓鋪滿蛋糕表面，再搭配軟綿手指餅乾及香草蛋糕，其中還夾著草莓凍增添口感；而鮮採草莓生乳捲則是將新鮮草莓包裹在柔軟的泡芙蛋糕裡，細膩滑順的北海道奶霜與卡士達奶油的絕佳搭配，幸福的酸甜滋味令人愛不釋手。

地址：台北市內湖區瑞湖街178巷15號

更多門市：亞尼克





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月30日至2021年01月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北草莓蛋糕店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



