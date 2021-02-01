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IKEA全新「桂圓紅棗霜淇淋」登場！2月黃金薯絲蝦＋愛心鬆餅必吃，玩轉盤贈免費用餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IKEA提供
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吃冰小夥伴們準備出發啦！IKEA的20元霜淇淋是冰品控的最愛，每月口味皆令人期待。今年2月IKEA因應春節主打全新「桂圓紅棗霜淇淋」，台味十足超應景。而IKEA也在2月新推黃金薯絲蝦、情人節心型鬆餅，IKEA瑞典餐廳更祭出「食來運轉」限時活動，最高有機會抽中整桌免單的禮物卡，截至2/7饕客們別錯過了！

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IKEA美食小站首推「桂圓紅棗霜淇淋」，嚴選台灣本土桂圓製成桂圓紅棗汁，冰淇淋入口可感受淡淡的桂圓果香，微甜的紅棗風味亦頗為經典，可謂新興養生甜品，還帶有吉祥圓滿的意涵。

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此外，IKEA也獨家打造「窩心情人節鬆餅」，酥脆鬆餅搭配人氣Hershey's巧克力醬及棉花糖，再加上愛心的可愛造型，讓甜蜜指數大升級。喜愛鹹食的人則可嚐鮮銅板價50元的「黃金薯絲蝦」，經油炸馬鈴薯絲內包覆多汁蝦肉，豐富口感太欠吃。

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另外，即日起至2/7凡至全台IKEA瑞典餐廳，單筆消費滿600元，即可憑發票參加「食來運轉」活動乙次，消費滿1200元則可參加2次，以此類推，次數無上限。抽獎活動有機會抽中200元禮物卡，還能獲得與當日瑞典餐廳消費金額等值的禮物卡，代表用餐直接免單，簡直太划算，大家記得把握這波2021新春優惠！

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