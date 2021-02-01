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特搜手搖新品+優惠！可不可「質感隨行麻將組」加贈新春刮刮卡、CoCo莓果系列回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

2月悄然降臨，各大飲料品牌紛紛祭出新春限定好康或新品，今天就為大家簡單整理3家人氣連鎖手搖品牌新消息，讓大家一次查看可不可熟成紅茶新年限定活動、CoCo莓果飲品、COMEBUY買奶茶送護脣膏的優惠！

可不可熟成紅茶：新推別緻新年隨行麻將組，再贈開運刮刮卡

可不可獨特客製手提隨行木盒，整體設計不僅美觀也走輕便路線，帶出門無負擔。圖／可不可熟成紅茶提供
可不可獨特客製手提隨行木盒，整體設計不僅美觀也走輕便路線，帶出門無負擔。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶1月中旬憑藉嚴選青森蘋果製成的「春蘋紅茶」引爆排隊搶喝潮，這次不推手搖新品，而是因應春節開賣過年團聚必備麻將，精心打造28mm超輕量便攜式「可不可發財！品牌新年隨行麻將組」，輕鬆攜帶還能成為另類時尚單品。值得一提的是，手提外盒不僅完美復刻可不可招牌，麻將花牌內的「筒」、「索」也變身「白玉」與「吸管」，搭配代表性的深藍、金色與酒紅色的色系質感爆棚。

麻將花牌巧妙結合可不可標識，每組售價2880元。圖／可不可熟成紅茶提供
麻將花牌巧妙結合可不可標識，每組售價2880元。圖／可不可熟成紅茶提供

而可不可X明星3缺1共同推出可不可發財新春開運刮刮卡，即日起至2/28活動期間，凡到店單筆飲品消費滿100元，或外送單筆飲品消費滿200元，即可獲得可不可新年開運刮刮卡乙張。若購買新年隨行麻將組，每組則再加碼贈送刮刮卡，讓民眾有機會能刮出更多好康。可不可麻將組將於2/3中午12:30在線上商城搶先開賣，2/5則可到全台門市購買，每人限購一組，售完為止。

可不可推出可不可發財新年開運刮刮卡，將梵谷、馬內、畢沙羅和秀拉的世界名畫結合四季，每張刮了還有獎，最高有機會抽中價值百萬Volkswagen汽車乙台。圖／可不可熟成紅茶提供
可不可推出可不可發財新年開運刮刮卡，將梵谷、馬內、畢沙羅和秀拉的世界名畫結合四季，每張刮了還有獎，最高有機會抽中價值百萬Volkswagen汽車乙台。圖／可不可熟成紅茶提供

CoCo：4款莓好戀曲系列回歸、買一送一線上轉盤截至2/9

「莓好戀曲」系列融合草莓、蔓越莓製成果醬，杯杯都能感受到莓果顆粒。圖／CoCo提供
「莓好戀曲」系列融合草莓、蔓越莓製成果醬，杯杯都能感受到莓果顆粒。圖／CoCo提供

前陣子祭出線上轉盤活動的CoCo，即可透過線上轉盤試手氣這次帶著少女心爆發的粉嫩「莓好戀曲」系列回歸。以青茶為基底「莓果派對」適合清新口感的人，鮮奶混入莊園紅茶「莓果戀人」則可感受濃醇的奶茶香，「莓果芋見泥」組合芋泥控會愛。而新品「雲朵奶蓋莓莓」加入了喜馬拉雅山玫瑰鹽，頂端如雲朵的奶蓋與莓果則尬出新滋味。

大杯莓果派對50元、中杯莓果戀人55元、大杯雲朵奶蓋莓莓60元、大杯莓果芋見泥65元。圖／CoCo提供
大杯莓果派對50元、中杯莓果戀人55元、大杯雲朵奶蓋莓莓60元、大杯莓果芋見泥65元。圖／CoCo提供

若想省荷包喝新品，建議可以2/9前到CoCo活動網頁玩轉盤，即有機會抽中「買一送一」、「同品項第二杯半價」、「消費滿70元折20元」、「現折10元」、「現折5元」等優惠，莓果控趕快喝爆！

Comebuy：買「雙Q奶茶」免費贈「CARMEX小蜜媞護脣膏」

COMEBUY「雙Q奶茶」強調吃得到珍珠、芋圓、薯圓多重口感，本次活動加料升級，除了吃得到人氣珍珠，也可自由挑選小芋圓或咕溜粉條。圖／COMEBUY提供
COMEBUY「雙Q奶茶」強調吃得到珍珠、芋圓、薯圓多重口感，本次活動加料升級，除了吃得到人氣珍珠，也可自由挑選小芋圓或咕溜粉條。圖／COMEBUY提供

COMEBUY跨界聯手國際品牌「CARMEX小蜜媞」護唇膏，推出「雙Q奶茶-給你甜蜜好氣色」活動，2/8至2/10期間凡至門市現場購買2杯大杯鎮店手搖「雙Q奶茶」，即可獲得價值129元的「CARMEX小蜜媞護脣膏」乙支（市售129元）。全台共3500支，分別為清甜紅石榴和淡雅香草口味，數量有限，隨機送完為止。

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