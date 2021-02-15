好市多3大草莓話題夯品！草莓大福每顆25元、草莓卡士達塔超巨，甜點控必敗

草莓控一定懂！美式賣場好市多每年、每季推出的商品、甜點都會引爆嘗鮮潮，成為話題中心。今天跟大家分享備受矚目的3大草莓夯品，其中日式草莓大福更是這陣子的熱門好評必搶，可遇不可求，想吃的會員近期逛的時候可要多留意啦！

日式草莓大福 299元／12入

圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」網友Ji-Fang Ho、臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」網友艾蜜莉

好市多「日式草莓大福」1月登場後就不斷洗版各大社群，每盒12入只要299，厚實的份量平均每顆25元，讓網友直呼相較一般烘焙糕點店CP值極高。一口咬下，Q彈外皮內的紅豆餡不甜膩，配上整顆微酸草莓，平衡了整體風味。保存期限為3天，但饕客們建議當日完食，新鮮度最佳，還有另一個困擾可能就是一上架就被秒殺！

新鮮草莓卡士達塔 499元

圖／FB「Costco好市多商品經驗老實說」網友Bing Li

巨無霸尺寸的「草莓卡士達塔」外觀吸睛誘人，頂層擺好放滿草莓，基底則是派與戚風蛋糕，一整圈的鮮奶油超療癒。有網友稱讚卡士達醬不會死甜、草莓新年，加上餅皮口感偏硬脆，過年與親朋好友分享超合適。但也有人不滿意甜度與派皮，表示：「好吃！覺得中間鋪那片蛋糕有點多餘」、「覺得敗筆在加了蛋糕體，反而容易膩」、「派皮薄不帶甜，但不好切容易散掉」、「整體算好吃，但還是偏甜一點點」。

新鮮草莓千層蛋糕 299元

圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

「草莓千層蛋糕」曾是好市多最夯必吃品項之一，但在賣場甜點款式越來越多後就漸漸退燒。然而，近期草莓季回歸後，「草莓卡士達千層蛋糕」討論度再度回升，有人反映比卡士達塔好吃，也有忠實粉絲對此經典款依舊愛不釋手，每逛必買，盛讚滋味濃郁、甜度剛好。內行人都會每人一支小湯匙開吃，一下就見底，尚未吃過的草莓控快把握這波季節限定吧！

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