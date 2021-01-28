金帛手製「福源花生醬生乳捲」新口味！吃得到麻糬＋茶餡　還推「福源花生霜淇淋」

滿足螞蟻人愛吃甜食的慾望！人氣生乳捲專賣店「金帛手製」首度攜手新竹福源花生，打造花生餡融合茶餡的多層次風味夢幻甜品；喜愛冰品的老饕也能於金帛手製門市搶吃「福源花生醬霜淇淋」，多款花生系甜食不只美味還能療癒人心。

金帛手製「花生烏龍麻吉可可捲」吃得到花生內餡搭配茶餡的多層次口感。 圖／金帛手製

近期專注於開發多元生乳捲口味的「金帛手製」以真材實料與創新口味擄獲甜食人的味蕾，門市限定冰品、飲品等多項甜食也深受好評。金帛手製這回攜手新竹名產福源花生，以經典福源花生醬融合東方美人茶餡打造成「花生烏龍麻吉可可捲」，濃郁的花生香氣跟濃厚的茶香氣互不搶味，外層的雪媚娘麻糬皮口感層次豐富，與巧克力口味生乳捲完美搭配，堪稱味蕾交響樂。

除了官網販售的「花生烏龍麻吉可可捲」外，金帛手製同步於門市推出以福源花生醬製成的冰品「花生可可霜淇淋」、「花醬奶茶冰山」。花生可可霜淇淋口感吃起來如新貴派的滋味，喜歡吃料的民眾還能加10元添加黑糖波霸珍珠；花醬奶茶冰山則是以東方美奶茶霜淇淋搭配Ｑ彈鬆軟的戚風蛋糕，再淋上甜甜帶點微鹹的濃郁福源花生奶醬，同樣也能添加黑糖波爸珍珠豐富口感，絕對值得花生控嚐嚐。

金帛手製「花醬奶茶冰山」以東方美人茶霜淇淋與戚風蛋糕為主體，淋上經典福源花生醬，甜蜜滋味加乘。 圖／金帛手製

金帛手製

花生烏龍麻吉可可捲480元花醬奶茶冰山220元花生霜淇淋100元花生可可霜淇淋100元

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