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即日起！CoCo「全品項買1送1、第2杯半價」開喝　連14天享新春優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

月末的小確幸就靠買一送一加持吧！連鎖飲料品牌CoCo即日起推出新春限定「牛轉新年」轉盤活動，凡至相關網站玩線上轉盤，最高即可獲得「同品項買一送一」好康，亦有「同品項第二杯半價」、「消費滿70元折20元」等優惠，長達2週天天都能玩。

圖／CoCo都可活動頁面
圖／CoCo都可活動頁面

即日起至2/9，只要到CoCo活動網頁，即可透過線上轉盤試手氣，即有機會抽中「同品項買一送一」、「同品項第二杯半價」、「消費滿70元折20元」、「現折10元」、「現折5元」等優惠，活動期間到店出示圖片頁面即可兌換對應促銷，開喝心目中的必喝風味。像是若獲得買一送一，購買兩杯相同品項的飲料，其中一杯就由CoCo招待，提醒大家優惠無法合併使用、限兌換一組。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

除了熟悉的飲品，CoCo曾推出的「雲朵奶蓋系列」亦同步回歸，手搖以紅茶或綠茶為基底，標榜選用來自喜馬拉雅山的玫瑰色結晶岩鹽，調入濃厚的芝士奶蓋，營造多層次風味。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

此外，主打水果茶手搖的Mr.Wish即日起至1/31也推出「WISH好運拼杯活動」，只要購買Mr.Wish飲品，將杯身拼湊出「WISH」字樣，拍照上傳至Mr.Wish粉絲專頁指定貼文留言，即有機會獲得萬元購物金。獎項分別為1名頭獎10000元購物金、二獎5000元2份、三獎1000元購物金5位、20位500元幸運獎，更多詳情請以粉絲專頁公告為準。

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