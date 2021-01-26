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一年一度回歸！鮮茶道2.0版「橘香烏龍」特價2杯99元，桶柑手搖龍眼蜜升級

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鮮茶道提供
圖／鮮茶道提供

新的一年就要開喝「桶柑手搖」！鮮茶道最台茶飲「橘香烏龍」每年伴隨春節回歸，2021年加入純龍眼蜜升級登場，即日起祭出2杯特價99元，喜愛清爽口感的飲料控別錯過！

圖／鮮茶道提供
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鮮茶道明星商品「橘香烏龍」嚴選農糧署推薦產銷履歷桶柑，以凍頂烏龍為茶湯，再融入純正龍眼蜂蜜、小紫蘇增添口感，整體酸甜風味令人著迷，虜獲不少粉絲的心。而這款清新的特色桶柑手搖，亦帶有「大橘大利」的象徵，喝了彷彿好運降臨。即日起到店購買購買兩杯大杯「橘香烏龍」，可享99元優惠價，提醒大家左營台鐵店、墾丁店、台東綠島店不參與此活動，2/11至2/16農曆過年期間不適用。

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