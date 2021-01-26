台中審計新村「摩艾泡芙麵包」打卡夯品！每個不到50元，嘟嘴摩艾戴安全帽

智利復活節島上的「摩艾石像」除了是著名打卡景點，近年在台灣也變身悠遊卡、面紙盒、擺飾品甚至是造型雞蛋糕，人氣可見一斑。而近期就有款新版摩艾正瘋狂洗版社群，這個摩艾不僅有嘟嘴的可愛模樣，還戴起了安全帽，實體還是芝麻口味麵包加泡芙的組合，每個只要48元，萌度指數破表，近期趕快安排台中之旅朝聖一波吧！

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超夯的「摩艾泡芙麵包」為「旅禾泡芙之家」台中審計新村店限定新品，造型與門外的Q版摩艾石像裝置如出一轍，成了最新拍照亮點。這款麵包頭頂招牌牛奶泡芙，本體則為香醇芝麻風味，一口咬下吃得到濃郁的卡士達餡，從裡到外都走療癒路線。

圖／旅禾 泡芙之家臉書專頁

超可愛的品項售價48元，甫一登場就引發一陣嚐鮮潮，若不想現場排隊可選擇線上購買宅配，店家也主打多款口味的經典泡芙，像是泰奶、芋頭、芒果生乳皆為熱銷款，亦販售曲奇餅乾禮盒、鳳梨酥等伴手禮，品嚐摩艾麵包前可要小心被其他美食誘惑買到剁手手啦！

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旅禾泡芙之家 審計旗艦店

地點：台中市西區美村路一段343號

營業時間：10:00-21:00

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