聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨家「貓咪蘋果派」青森蘋果內餡太欠吃！貓咪生吐司插旗南港CITYLINK
吐司控們先衝啦！來自日本的貓咪生吐司專賣店「NEKO NEKO SHOKUPAN」登台後好評不斷，陸續插旗全台各地，如今官方宣佈進駐南港，1/25起推出春節前限定店最終場，不僅讓粉絲就近買得到北海道牛奶吐司，更獨家打造每日限量15個的「貓咪蘋果派」，2/6為止都要用超萌新品攻陷貓奴的心。
「NEKO NEKO SHOKUPAN」1/25正式插旗南港CITYLINK，每回快閃都會販售獨家口味，繼早前推出草莓牛奶貓咪吐司後，本回特別新推百分百純手工的「貓咪蘋果派」，嚴選日本進口、強調多汁爽口的青森蜜蘋果製成內餡，每層還夾雜卡士達醬與杏仁餡，酸甜滋味搭配酥脆外皮的蓬鬆口感太欠吃。「貓咪蘋果派」售價250元，每日限量出爐15個，南港CITYLINK限定，售完為止。
南港店吐司品項分為兩梯次，首波11:30開賣100條北海道牛奶、15個貓咪蘋果派及貓咪系列小點心；第二梯次16:30則有100條北海道牛奶100條、50條紅豆貓咪吐司，喜歡紅豆口味的饕客若錯過統一時代店，這次到南港也有機會買到啦！
NEKO NEKO SHOKUPAN 南港快閃店
地點：南港CITYLINK A棟一樓
時間：1/25至2/9（貓咪蘋果派每日限量15個）
延伸閱讀：
．肯德基2大優惠碼快閃！269元神券回歸、全新「雙濃金沙起司雞套餐」只要118
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言