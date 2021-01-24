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獨家「貓咪蘋果派」青森蘋果內餡太欠吃！貓咪生吐司插旗南港CITYLINK

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁
圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁

吐司控們先衝啦！來自日本的貓咪生吐司專賣店「NEKO NEKO SHOKUPAN」登台後好評不斷，陸續插旗全台各地，如今官方宣佈進駐南港，1/25起推出春節前限定店最終場，不僅讓粉絲就近買得到北海道牛奶吐司，更獨家打造每日限量15個的「貓咪蘋果派」，2/6為止都要用超萌新品攻陷貓奴的心。

圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁
圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁

「NEKO NEKO SHOKUPAN」1/25正式插旗南港CITYLINK，每回快閃都會販售獨家口味，繼早前推出草莓牛奶貓咪吐司後，本回特別新推百分百純手工的「貓咪蘋果派」，嚴選日本進口、強調多汁爽口的青森蜜蘋果製成內餡，每層還夾雜卡士達醬與杏仁餡，酸甜滋味搭配酥脆外皮的蓬鬆口感太欠吃。「貓咪蘋果派」售價250元，每日限量出爐15個，南港CITYLINK限定，售完為止。

圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁
圖／貓咪吐司 ねこねこ食パン臉書專頁

南港店吐司品項分為兩梯次，首波11:30開賣100條北海道牛奶、15個貓咪蘋果派及貓咪系列小點心；第二梯次16:30則有100條北海道牛奶100條、50條紅豆貓咪吐司，喜歡紅豆口味的饕客若錯過統一時代店，這次到南港也有機會買到啦！

NEKO NEKO SHOKUPAN 南港快閃店

地點：南港CITYLINK A棟一樓

時間：1/25至2/9（貓咪蘋果派每日限量15個）

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吐司 南港美食

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