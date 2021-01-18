鶴茶樓「藝伎紅茶」新口味！全品項「1日半價」優惠，最低18元起開喝

知名手搖飲「鶴茶樓」又要推出新品啦！即將於1月23日正式推出「藝伎紅茶」系列，新品有藝伎紅茶與藝伎那堤兩款，更狂的是當日購買可享「半價優惠」，以藝伎紅茶中杯來說只要18元，紅茶富有濃郁的水蜜桃香氣，會讓人一口接著一口！

圖／鶴茶樓臉書粉專

鶴茶樓為台北新興的手搖品牌，於2020年3月創立，主打紅茶系列專賣，以深綠色基底作為品牌識別色，並以民初懷舊的風格吸引顧客打卡消費。這回即將於1月23日推出的藝伎紅茶系列，嚴選錫蘭與印度的紅茶作為基底，再搭配水蜜桃的淡雅香氣，紅茶融合果香的滋味，絕對好喝。新品共有兩種口味，分別為藝伎紅茶（中杯35元、大杯40元）與藝伎那堤（中杯55元、大杯65元），店家還推薦最佳口感為微糖少冰，值得試試看。

圖／鶴茶樓臉書粉專

為響應新品盛大推出，鶴茶樓優惠日前也公布了，只要1月23日當日購買藝伎紅茶系列，全品項享有「半價」優惠，優惠採四捨五入法，例如藝伎紅茶中杯要價35元，當日半價僅需18元；而藝伎那堤中杯要價55元，當日半價僅需28元。數量有限，每人限購兩杯，建議購買前致電全台各門市詢問喔。

鶴茶樓新品「藝伎紅茶」

營業時間：上午11點至下午5點

電話：02-2776-1101

臉書：https://www.facebook.com/hechaloutea/?ref=page_internal

優惠時間：2021/01/23

地點：全台鶴茶樓門市

內容：當日購買藝伎紅茶系列飲品，全品項享5折優惠，每人限購兩杯

圖／鶴茶樓臉書粉專

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