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「星巴克XStanley」2021最新聯名美炸！清水模灰＋煙粉紅超仙　開賣時間快筆記

聯合新聞網 / 陳信儒
星巴克XStanley最新聯名以內斂的清水模灰搭配淡淡甜美的煙粉紅，給人春意盎然的氣息。 圖／星巴克
星巴克XStanley最新聯名以內斂的清水模灰搭配淡淡甜美的煙粉紅，給人春意盎然的氣息。 圖／星巴克

星巴克 X Stanley聯名系列深受好評，繼奶油白、時髦黑後，2021年首波六款聯名系列曝光，以清水模灰的極致搭配淡淡甜美色系的煙粉紅，配色恬靜淡雅，呼應初春的柔和氣息，杯控們快記下開賣時間準備搶購。

星巴克 X Stanley聯名系列一直是不少星巴克迷的收藏品項之一，過去曾推出多種色款都在開賣日當天銷售一空。這回迎接2021年推出首波聯名系列，以深冬初春的配色清水模灰與煙粉紅混搭，視覺上甜美卻又帶有獨特個性，最新系列配色曝光後也在網路上引發回響。

星巴克XStanley2021最新聯名帶來深冬初春的氣息。 圖／星巴克
星巴克XStanley2021最新聯名帶來深冬初春的氣息。 圖／星巴克

本次6款聯名系列除星巴克 X Stanley經典的「不鏽鋼TOGO冷水杯」及「不鏽鋼杯」外，還有首次推出的「不鏽鋼把手杯」杯型、「煙粉紅GO不鏽鋼杯」，滿足不同消費者愛好，同時也保留方便攜帶的特性。全系列將於1月20日全門市及線上門市販售。

本次6款聯名品項與售價：Stanley考究灰不鏽鋼TOGO冷水杯1250元/20OZ、Stanley煙粉紅不鏽鋼TOGO冷水杯1250元/20OZ、Stanley煙粉紅GO不鏽鋼杯1350元/500ml、Stanley考究灰不鏽鋼杯1150元/16OZ、Stanley考究灰不鏽鋼把手杯1550元/20OZ、Stanley考究灰不鏽鋼餐食罐1380元/710ml。

星巴克XStanley2021最新聯名帶來深冬初秋的氣息。 圖／星巴克
星巴克XStanley2021最新聯名帶來深冬初秋的氣息。 圖／星巴克

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