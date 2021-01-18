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米其林酥塔「TART TAIPEI」木瓜牛奶、福源花生新口味！木瓜果肉、福源花生醬入餡好欠吃
米其林主廚林明健繼Chou Chou法式料理餐廳後，去年在台北打造的時髦塔店「TART TAIPEI」甫推出就大受歡迎。迎接農曆新年到來，特別推出全新口味的春節限定禮盒，包括木瓜牛奶、福源花生等台灣耳熟能詳的元素入餡酥塔，口味甜而不膩卻香氣十足，不管是送禮或自己品嘗都合適。
台北時髦塔店「TART TAIPEI」去年開幕就吸引人潮排隊，主廚林明健耗時一年催生出的獨特塔皮口感酥脆講究，「化口性」極佳，主打酥塔粒粒以手工製作，花費4天的時間打造而出，是近期大勢的甜點店之一。迎接金牛年，「TART TAIPEI」特別設計喜氣可愛的乳牛斑紋圖騰禮盒，內容物包含春節吉祥寓意三種新口味：木瓜牛奶、莓好花生、富貴金玉，以及經典熱銷三口味：黃金流沙、草莓香草、北海道起司，六種口味酥塔，為新春傳遞滿滿的喜氣與祝福！
「木瓜牛奶塔」以木瓜牛奶融入酥塔，內餡注入北海道牛奶醬，綴以新鮮紅肉木瓜，酸香萊姆果膠平衡木瓜牛奶香甜濃郁；「莓好花生」採用本地新竹福源花生醬拌入蛋、奶調和至柔滑細緻，酥塔底層則是酸香藍莓果醬，香濃不膩；「富貴金玉」則以小巧金黃的金棗是春節代表富貴吉祥寓意的水果，取宜蘭新鮮金棗熬煮焦糖金棗醬，拌入新鮮金棗絲，內餡為焦糖香草卡士達，馥郁柑橘香氣，帶有古早味蜜餞酸甜，充滿濃濃年味。
除了三款新口味外，禮盒內還有三款經典口味，一盒六入售價768元，即日起開賣至2/28，數量有限，售完為止。
TART TAIPEI春節禮盒販售資訊
販售期間：即日起~2/28
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷55號
售價：768元
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