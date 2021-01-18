米其林酥塔「TART TAIPEI」木瓜牛奶、福源花生新口味！木瓜果肉、福源花生醬入餡好欠吃

知名手搖飲「鶴茶樓」又要推出新品啦！即將於1月23日正式推出「藝伎紅茶」系列，新品有藝伎紅茶與藝伎那堤兩款，更狂的是當日購買可享「半價優惠」，以藝伎紅茶中杯來說只要18元，紅茶富有濃郁的水蜜桃香氣，會讓人一口接著一口！

2021-01-18 15:25