聽新聞
test
0:00 / 0:00
麻古茶坊「芋泥波波布蕾」滿滿5層料！芋頭手搖＋布蕾，喝的甜點太療癒
芋泥控現在就出發！憑藉芝芝芒果果粒、芝芝葡萄果粒每季引發搶喝潮的「麻古茶坊」，這回帶著更狂「喝的甜點」登場。麻古茶坊繼「芋泥波波鮮奶」後再升級，首創芋頭手搖搭布蕾組合「芋泥波波布蕾」，芋泥、鮮奶、珍珠、芋圓再加上獨家布蕾，滿滿五層風味讓人每口超滿足，即日起於全台門市開賣。
麻古茶坊「芋泥波波布蕾」嚴選台中在地大甲芋頭製成綿密芋泥，底部放入小芋圓、人氣珍珠，加上自製芋泥後再倒入鮮奶，最後放上新品靈魂主角法式布蕾，一口氣打造五種濃郁滋味，一杯挑戰手搖控味蕾新世界，冷喝或品嚐熱飲皆有不同享受。北部售價80元，中南部75元。而店內「芋泥波波鮮奶」也同步販售中，想要單純品嚐香濃芋泥的人也能一併開喝。
延伸閱讀：
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言