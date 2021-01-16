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麻古茶坊「芋泥波波布蕾」滿滿5層料！芋頭手搖＋布蕾，喝的甜點太療癒

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
麻古茶坊即日起開賣「芋泥波波布蕾」，豐盛的內餡及搶眼視覺讓粉絲興奮直呼「麻古無極限」。圖／麻古茶坊
麻古茶坊即日起開賣「芋泥波波布蕾」，豐盛的內餡及搶眼視覺讓粉絲興奮直呼「麻古無極限」。圖／麻古茶坊

芋泥控現在就出發！憑藉芝芝芒果果粒、芝芝葡萄果粒每季引發搶喝潮的「麻古茶坊」，這回帶著更狂「喝的甜點」登場。麻古茶坊繼「芋泥波波鮮奶」後再升級，首創芋頭手搖搭布蕾組合「芋泥波波布蕾」，芋泥、鮮奶、珍珠、芋圓再加上獨家布蕾，滿滿五層風味讓人每口超滿足，即日起於全台門市開賣。

圖／麻古茶坊
圖／麻古茶坊

麻古茶坊「芋泥波波布蕾」嚴選台中在地大甲芋頭製成綿密芋泥，底部放入小芋圓、人氣珍珠，加上自製芋泥後再倒入鮮奶，最後放上新品靈魂主角法式布蕾，一口氣打造五種濃郁滋味，一杯挑戰手搖控味蕾新世界，冷喝或品嚐熱飲皆有不同享受。北部售價80元，中南部75元。而店內「芋泥波波鮮奶」也同步販售中，想要單純品嚐香濃芋泥的人也能一併開喝。

圖／麻古茶坊
圖／麻古茶坊

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