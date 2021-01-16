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台中日式生吐司夯店「一覺吐司」進駐台南！二店即起試營運 滿500贈手工果醬
台南吐司控好消息！台中首家高級日式生吐司專賣店「一覺吐司Ichisatori Bakery」去年初登場備受好評，亦成新興排隊名店。如今全台第二間分店確定落腳台南南區西門路，即起開放試賣，試營運期間消費滿500元還會贈「30ml蘿拉手工果醬」乙罐，南部人準備就近衝一波！
於台中發跡的「一覺吐司」標榜台灣首家攜手日本，引進日本技術及人員，打造出正宗日本生吐司，強調濕潤、入口即化的口感。繼早前快閃台南新光日本展引爆搶購潮，這回「一覺吐司」正式進駐台南，即日起每日11:00開賣一斤與兩斤規格的生吐司，10:45起發放號碼牌，不想排隊的粉絲也可透過官網預訂，但目前訂單已滿至1/26，高人氣不言而喻。
提醒大家每人限購2條兩斤及2條一斤，而為歡慶分店開張，凡到台南店消費滿500元，即可獲得天然「30ml蘿拉手工果醬」乙罐，超適合帶回家塗抹在現烤生吐司上，品嚐單吃以外的獨特風味。滿額贈果醬活動限當日消費累贈，口味隨機贈送，數量有限，送完為止。另外，一覺吐司即日起至2/10止，單筆購買500元以上即附贈一張抽獎券，買滿1000元以上則獲得兩張，以此類推。
台南二店
地址：台南市南區西門路一段605號
營業時間：11:00-18:00
販售事項：10:45視人潮發放號碼牌，吐司每小時整點出爐一次，售完為止
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