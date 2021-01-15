罪惡也要吃！ PAUL「草莓季」華麗回歸 「紅寶石天堂草莓蛋糕、人氣閃電泡芙」必追

PAUL草莓季再度登場，每一款看起來都超欠吃！PAUL以香甜的大湖草莓，採用法式技法做成多款繽紛甜點，撲鼻而來的草莓香氣，推出「紅寶石天堂草莓蛋糕」以及「人氣閃電泡芙」再進化，加碼回歸三款超人氣草莓甜點，緊緊抓牢了草莓控們的心，讓人每一種都想來一口！

PAUL草莓季華麗陣容。圖／PAUL提供

PAUL最新研發「紅寶石天堂草莓蛋糕」，將世上最浪漫的紅寶石巧克力融合其中，在覆盆子白蘭地糖漿的鬆軟杏仁蛋糕，擠上草莓覆盆子奶油霜，夾入酸甜的覆盆子荔枝凝凍，層層堆疊。外層鋪上滿滿的杏仁脆粒，入口除了有莓果的微酸、奶油的香甜，還能咬上脆脆的顆粒﹐口感十分驚艷。

紅寶石天堂草莓蛋糕。圖／PAUL提供

紅寶石天堂草莓蛋糕。圖／PAUL提供

這回明星商品除了有草莓控必吃的「草莓千層派」、「草莓奶酥塔」，還有草莓季強勢回歸的「草莓芙蕾雅夏洛特」。最受矚目的還有PAUL人氣閃電泡芙再進化，在法國直送的閃電泡芙外殼，鋪上菠羅酥皮並烘烤，再擠入以卡士達，並夾入滿滿的大湖草莓，咬下的每一口，都能嚐到酥脆外皮、濕潤酸甜內餡、香甜草莓。這麼多PAUL「草莓季」華麗陣容，即使有體重控制罪惡感，也絕對要收錄口袋名單大嚐一番！

草莓脆皮閃電泡芙。圖／PAUL提供

草莓芙蕾雅夏洛特。圖／PAUL提供

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