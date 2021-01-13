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「貓咪生吐司」7日快閃美麗華！獨家「抹茶紅豆」台隆限定，秒飛日本血拼吃美食

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／貓咪吐司臉書專頁、台隆手創館美麗華店
圖／貓咪吐司臉書專頁台隆手創館美麗華店

源自日本的超萌喵星人吐司「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」登台後人氣持續攀升，宣佈即日起快閃「TOKYU HANDS台隆手創館美麗華店」，更限量開賣獨家「抹茶紅豆口味」，讓粉絲們從食物的原料，到實體購物，都彷彿置身日本半日遊，限時一周，發號碼牌時間先筆記！

圖／貓咪吐司臉書專頁
圖／貓咪吐司臉書專頁

「貓咪生吐司」主打嚴選日本產小麥粉，調入北海道鮮奶、完全不加一滴水，揉製出高品質麵團，口感軟嫩且蘊含麥香、奶香。本次台隆限定風味「抹茶紅豆貓咪吐司」選用有機茶葉打造的「長崎東彼杵そのぎ抹茶」，加上台灣蜜紅豆，濃郁抹茶配上綿密紅豆顆粒口感，日式滋味爆棚，外觀的綠耳朵造型更會讓貓奴捨不得吃下肚。抹茶紅豆口味每條300元，若偏好原味的粉絲也買得到北海道鮮奶款，每條250元。

貓咪吐司即日起至1/19為止，將於13:45發放號碼牌、準時於14:00開賣。每日每口味限量50條，每人限購2條。成功搶購後，還能順便開逛台隆手創館，買爆日本經典雜貨或零食。

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