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家樂福「大甲芋頭銅鑼燒」獨家開賣！芋泥內餡好療癒，每個不到15塊
芋頭控出擊！量販店家樂福近期新推胖主廚「大甲芋頭銅鑼燒」，有別於經典紅豆夾心或是較為熟悉的奶油銅鑼燒，這次新品特別選用芋泥為主角製成常溫點心，療癒系甜點限時特價89元，若哆啦A夢看到也會想衝一波啦！
家樂福麵包區的「芋頭銅鑼燒」嚴選台中大甲檳榔心芋頭，製成綿密的芋泥內餡，圓圓的銅鑼燒餅皮內塞入天然香甜的大甲芋頭，切開剖面屬於平價版厚實，但天然不甜膩的味道頗為加分，有興趣也可考慮嘗試微波，體驗融化後芋泥微熱的口感。
「大甲芋頭銅鑼燒」即日起於全台門市獨家開賣，每盒6入原價99元，即日起至2/16活動期間只要89元優惠價，平均一個不到15元銅板價，作為大小朋友的早餐或下午茶都超合適，芋頭迷、點心控嚐鮮預備備！
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