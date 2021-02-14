冬天吃冰太驚艷！ 浪漫「Gelato義式冰淇淋」大推薦　口感綿密、口味猜不完

冬日即使冷吱吱，還是有人覺得大口吃冰是件很爽快的事呀！霜淇淋、剉冰、冰棒、甜筒各有愛戴喜歡的人，而小編最近迷上另一種新滋味叫「Gelato義式冰淇淋」，嚐起來特別濃郁、口感綿密又紮實。是否很好奇一樣叫作「冰淇淋」多加了義式兩個字，到底哪裡不一樣？

義式和美式冰淇淋主要成份都是牛奶、奶油、糖份和空氣，但不同之處是其中比例以及攪拌過程，因為是手工且精心少量製作，過程中不會打入大量空氣，使整體有著美式冰淇淋無可比擬的細緻濃密口感。皆下來就為大家介紹三間人氣義式冰淇淋專賣店以及特色口味推薦，不怕冷的朋友趁著假期衝一波吧！

Venchi

被譽為全義大利最好吃的巧克力精品級「Venchi」，自2018年進駐台北新光三越，即引起巧克力迷及熱愛義式冰淇淋的朝聖，主角是各式各樣琳琅滿目的巧克力，同時也販賣無敵好吃的Gelato義式冰淇淋，台灣目前口味有75%特濃黑巧克力、提拉米蘇、開心果、榛果、佛羅倫斯奶油、香草、芒果雪酪、草莓雪酪、覆盆莓雪酪、草莓巧克力脆片、榛子碎巧克力、阿茲特克82%巧克力等，每個月會更換兩到三種口味。特別推薦「佛羅倫斯奶油」奶香味濃厚無比、「82%巧克力」苦甜適中醇厚濃郁，搭上沾滿巧克力脆餅的餅皮，每一個口味都做到極致，讓人停不了口且無比驚艷！分為三種尺寸，最小的是兩球、中的三球、大的四球，價格為200～280元，嚐過之後立馬被同化相當認同它值得那麼貴的價位！

地址：台北信義新光三越A11一樓

Venchi Taipei。圖／IG@parisa_jiang授權

Venchi Taipei。圖／IG@parisa_jiang授權

Venchi。圖／IG@eatingemilyh授權

Venchi。圖／IG@eatingemilyh授權

光芒果子．小旅行 義大利冰淇淋

位於玉井最熱鬧的中正路上，在這條老街出現一間年輕氣息的「光芒果子．小旅行」專賣義式冰淇淋，充滿文青質感在IG上已小有名氣，成了旅人到玉井必訪店家之一。選用台灣在地季節水果，除了玉井必有的芒果口味，還有其他如養樂多、草莓牛奶、檸檬百香果、比利時巧克力等等多達16種選擇，透明冰櫃內色彩繽紛，是來自於食材本身的天然原色，有趣的畫面是將口味實物擺在冰淇淋上標示出來！還有一個隱藏版特色，這裡能吃到一般義式冰淇淋不會有的台灣生啤酒、蛋黃酥等口味，香氣濃郁的義式冰淇淋獨特風味，絕對值得收藏到口袋名單！

地址：台南市玉井區中正路103號

光芒果子．小旅行。圖／IG@a69906授權

光芒果子．小旅行。圖／IG@a69906授權

光芒果子．小旅行。圖／IG@a69906授權

巴蕊花生 義式手作冰淇淋

愛吃冰淇淋又愛拍照的網美們千萬不能錯過，這間風格文青、店內有許多愜意設計的「巴蕊花生」，完全能滿足網美或各種拍照需求的人，成了雲林熱門打卡店之一。使用台灣在地食材跟義大利進口原料結合做出手工義式冰淇淋，完全不添加人工色素香料，每天口味都不一樣，每一種口味都真材實料，像是金枕頭榴槤、手標泰式奶茶、貝禮詩草莓奶酒、紅心芭樂等等，都很值得一吃！特別推薦喜歡吃花生口味的人一定要點上和店名相同的巴蕊花生，花生味道超級濃郁香甜、口感又紮實，真不愧是店裡的招牌！在城市中一杯貴森森的義式冰淇淋，在這兒居然嚐到一球$60、兩球$90、三球$110、特殊口味+10元的價位，值得推薦大家旅行雲林時特別前去品嚐哦！

地址：雲林縣斗六市民生南路217號

巴蕊花生。圖／IG@love_eating527授權

巴蕊花生。圖／IG@love_eating527授權

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