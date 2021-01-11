萬波「市場豆花手搖」、可不可新推「青森蘋果紅茶」再贈開運刮刮卡！2大新品接力喝

2021首波手搖新品接力喝！可不可熟成紅茶1月首推新春限定「春蘋紅茶」，採用青森蘋果，打造味道和視覺一樣夢幻的橘色系新飲料；而萬波島嶼紅茶則祭出3款市場豆花系列，再加碼「豆漿紅茶」、「豆漿奶茶」，讓大家將童年古早味帶著趴趴走！

可不可熟成紅茶：「春蘋紅茶」1/13開賣

春蘋紅茶北北基、離島售價大杯65元、中杯55元；其餘一般門市大杯60元、中杯50元。 圖／可不可熟成紅茶提供

可不可「春蘋紅茶」於1/13在全台門市上市，這款冷飲限定的橘系漸層飲品，最低糖度限微糖，而最大亮點莫過於嚴選來自日本第一蘋果王國青森縣的蘋果。主打香脆、飽滿多汁的青森蘋果，經鮮榨後保留鮮甜滋味，加入麗春紅茶基底，再加上口感滑順的櫻花寒天晶球，清甜風味喝起來毫無負擔，搭配「花開迎新春，四季沐蘋安」蘊意，喝了彷彿也能累積好運呢！

圖／可不可熟成紅茶提供

此外，可不可也攜手明星三缺一，推出可不可發財新年開運刮刮卡，將梵谷、馬內、畢沙羅和秀拉的世界名畫結合四季，光看就超值得珍藏，每張刮了還有獎，最高有機會抽中價值百萬Volkswagen汽車乙台。1/27起至2/28活動期間，凡到店單筆飲品消費滿100元，或外送單筆飲品消費滿200元，即可獲得可不可新年開運刮刮卡乙張。刮刮卡可累贈，贈完為止。

萬波島嶼紅茶：市場豆花系列1/14全台開賣

「市場豆花」、「薑汁豆花」、「豆漿紅茶」、「豆漿奶茶」售價中杯45元、大杯55元，「市場豆漿豆花」售價中杯55元、大杯65元。 圖／萬波島嶼紅茶提供

經常推出古早味創意飲品的萬波，本回回歸初衷，將餐車豆花變身手搖杯，推出一連串「市場豆花」系列，以基礎純粹的美味挑戰手搖控味蕾。豆花皆為每日手工產製，帶點淡淡豆香，吃起來綿密滑嫩，還可人氣配料「波霸」、「小芋圓」、「手工嫩仙草」三選一，為傳統風味增加新口感。

此系列共有「市場豆漿豆花」、「市場豆花」、「薑汁豆花」三款，湯底可隨喜好選擇回憶中的黑糖水或豆漿，冷天時期若來碗熱豆花超溫暖，現場還開放「免費加薑」，微辣口味更爽口。不僅如此，豆漿控還有「豆漿紅茶」、「豆漿奶茶」選項，濃醇豆漿及招牌茶湯的組合大小朋友都合適，5款新手搖將於1/14正式開賣。

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