7-11連3日「咖啡買1送1」、85℃「第2杯半價」優惠！加碼珍煮丹買1送1即日出發

繼元旦首波優惠，超商、飲品業者再出招，祭出新一波買一送一、特價好康，讓咖啡重度愛好者、手搖控得以維持小資身份喝不停。現在為大家簡單整理5家即時優惠，包含超商龍頭7-11連3天「咖啡買一送一」、今日（1/10）限定「珍煮丹買一送一」、85℃第二杯半價活動等，趁著稍微回溫的天氣筆記下來就出發！

7-11：中杯熱美式咖啡買一送一

圖／7-ELEVEN提供

咖啡控囤貨時機要把握！7-11即將於1/13至1/15線上線下同步推出「開心花．隨時取」活動，其中最大亮點莫過於「OPEN POINT行動隨時取」CITY CAFE中杯熱美式咖啡「買一送一」，1/13起截至1/15活動期間早上10點開搶，每日限量1萬組。而CITY CAFE大杯熱美式咖啡、大杯熱拿鐵咖啡、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA熱經典純奶茶等熱銷飲品亦有買10送5優惠，門市另有逾6000項指定商品任選第2件6折。

85℃：3款冬季拿鐵第二杯半價

85℃推出3款拿鐵新品上市。圖／85℃ 提供

85℃日前除了宣佈草莓季回歸，即日起也推出三款新品，包含榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵以及首屆85℃咖啡大師選拔賽奪冠的「冠軍哈密拿鐵」，截至1/22到店購買兩杯同品項拿鐵即享第二杯半價，每人現場限購3組。

奎克咖啡：身分證對中0、2、1 第二杯21元

圖／奎克咖啡提供

1/31前，只要身分證對中0、2、1任一碼，持證件至奎克咖啡全台門市，即享有「超濃芋烏克力力」系列同品項「第二杯21元」好康，原價160元的「芋冰芋好喝-濃芋烏克力力」冰沙及「芋喝芋暖心-濃芋烏克力力」歐蕾促銷後每杯只要91元，近乎半價開喝，芋頭控先衝！

CoCo：QQ系列現折10元、咖啡第二杯半價

「芋頭牛奶」售價60元、「芋頭珍珠牛奶」及「芋頭QQ牛奶」65元。圖／CoCo提供

咀嚼系手搖品牌CoCo都可的鎮店QQ系列聯手LINE Pay推出優惠，像是現場點購芋頭QQ牛奶、3Q奶茶、QQ鮮奶茶，使用LINE Pay支付即可現折10元，而即日起至2/10每筆消費加碼享LINE Points「8%」回饋，每人每日限一次。不參與LINE Pay活動門市為捷運北車、南港展覽館、遠雄汐止、高雄夢時代/草衙道、台南南紡、淡新家樂福、老街、環球板橋、桃捷 A12、台大小福樓。

此外，1/31前於北、桃、竹門市購買「紅豆烤奶好朋友」可享45元特價、「四季珍椰青」30元優惠價。另外全台門市大杯咖啡都有「第二杯半價」以上優惠限到店外帶，活動無法併用。

珍煮丹：1/10 截圖就享買一送一

圖／珍煮丹活動影片截圖

職人品牌珍煮丹今（10）日推出生日慶好康，憑官方臉書或IG的指定品項截圖，今天到全台門市即享該手搖買一送一。截至目前為止官方已釋出兩波影片，最後一檔預計於待會下午1點公佈，但根據目前的優惠，已有店內招牌必喝「黑糖珍珠鮮奶」、「咀嚼控燒仙草」、「泰泰厚奶」、「十份芋芋鮮奶」等熱銷品項，若看到心儀的口味，不妨順手截一張，晚點出門就能買一波。

圖／珍煮丹活動影片截圖

每張截圖僅可兌換一組優惠，每人單次最多可購買兩組，飲料限當場一次領取，活動不適用於自取、外送等其他服務。此外，優惠活動無法併用，桃園桃鶯、台中神岡、澎湖馬公等試營運中門市不參與此次活動。

延伸閱讀：

．嵜本「Hello Kitty極莓果生吐司」1/15門市開賣、還能搶先預購！加碼2斤重生吐司回歸

．好市多「健司ｘ辻利煎茶點心禮盒」只要399！煎茶＋抹茶法蘭酥＋脆片3合1好生火