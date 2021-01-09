好市多「健司ｘ辻利煎茶點心禮盒」只要399！煎茶＋抹茶法蘭酥＋脆片3合1好生火

馬祖新村幫大家把下午茶點心統統準備好了！從桃園發跡紅遍全台的馬祖新村即日起祭出買一送一活動，凡於優惠日當天限定時段購買指定飲品，就能免費享有經典車輪餅乙顆，讓飲料控有吃又有喝，活動僅只3天動作要快。

2021-01-07 16:05