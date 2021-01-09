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好市多「健司ｘ辻利煎茶點心禮盒」只要399！煎茶＋抹茶法蘭酥＋脆片3合1好生火

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

抹茶控的基地持續拓展！近期有款全新上市的茶點禮盒在好市多會員間掀起討論度，這款「健司ｘ辻利抹茶禮盒」內含抹茶口味的法蘭酥、巧酥脆片及獨立包裝的煎茶，售僅399元。燙金的外盒看起來頗為質感，讓網友直呼買起來作為過年贈禮超體面，紛紛在好市多臉書社團分享心得並給予好評。

圖／擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
圖／擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

健司與辻利抹茶本回聯名打造禮盒新品，以日式煎茶為主體，搭配抹茶餅乾，三合一高CP值組合成為新一波入手商品焦點。茶點組共含40入日本特製煎茶、蕎麥抹茶巧酥6包、抹茶餅皮法蘭酥8包，根據網友分享，日本進口的辻利煎茶可謂品質保證，而兩款台灣產製的餅乾吃起來都帶有茶香，其中法蘭酥口味不死甜，另一款巧酥脆片配茶剛剛好，作為下午茶超合適。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出，許多網友標註親朋好友並留言：「想吃」、「為了這個我明天要去辦會員了」、「感覺很適合送禮耶！筆記」、「價格很像買煎茶送餅乾，餅乾甜度剛好」，但也有人偏好茶包餅乾比例一致，表示「好吃，但茶包比餅乾多，有點失落」。近期有到好市多採購的人，有興趣不妨把握時機囤貨一波，以免爆紅時買不到啦！

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