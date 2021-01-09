嵜本「Hello Kitty極莓果生吐司」1/15門市開賣、還能搶先預購！加碼2斤重生吐司回歸

大阪高級生吐司專賣店「嵜本SAKImoto Bakery」早前於日本預告將於1/9攜手Hello Kitty打造限定「極莓果生吐司」，消息一出引發熱議，而台灣Kitty迷和吐司控不必羨慕，因為在本土也能買到新口味囉！新品不僅外觀印有超萌的Hello Kitty模樣，酸甜風味及大理石紋路亦是一大焦點，如今台灣店確定與日本同步販售，兩大購買方法趕快筆記！

圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

掀起台灣生吐司熱潮的推手之一「嵜本SAKImoto Bakery」每回推出的限定口味都備受矚目，而全新與Hello Kitty聯名的「極莓果生吐司」為日本2021新品項，同步登台的消息引爆期待，尚未開賣就引起高討論度。新口味吐司邊的招牌「嵜」烙印上印有Hello Kitty頭像，生吐司則嚴選進口高規格小麥、奶油以及北海道產的牛乳，調入大量蜂蜜、煉乳與草莓醬，形成切開可見的夢幻花紋。而「極莓果生吐司」濃郁奶香的本體配上草莓果乾、蔓越莓果乾，酸甜滋味令人期待。

在粉絲積極敲碗下，台灣店確定於1/11中午12點正搶先開放官網預購，並於1/15起的每週五至日在全台三間門市上架。台北旗艦店出爐時間為下午2點；台北101二店、新光南西三店則於下午4點出爐。「嵜本SAKImoto Bakery」共推出兩款組合，購買580元極莓果生吐司附贈「Hello Kitty限量環保提袋」，若選擇極莓果生吐司＋Hello Kitty 限量環保提袋＋任一口味果醬，則為780元。每人不限購買數，但商品數量有限，售完為止。另外，官方也宣佈台北旗艦店即日起每日10店開賣2斤重生吐司，喜歡重量級經典口味的粉絲也可以準時卡位啦！

圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

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