馬祖新村「買一送一」限時3天！買指定飲品送車輪餅，有吃有喝必衝

馬祖新村幫大家把下午茶點心統統準備好了！從桃園發跡紅遍全台的馬祖新村即日起祭出買一送一活動，凡於優惠日當天限定時段購買指定飲品，就能免費享有經典車輪餅乙顆，讓飲料控有吃又有喝，活動僅只3天動作要快。 馬祖新村人氣商品黑糖珍珠奶油車輪餅。 圖／馬祖新村

從桃園爆紅擴點至全台的「馬祖新村」近兩年人氣高漲，販售的台灣傳統點心「車輪餅」口感扎實、口味多元，是不少甜食控指名必吃的車輪餅名店之一。不僅如此，店內充滿濃濃5、60年代眷村風格令人印象深刻，讓消費者在等待餐點的同時也能拍個盡興。

迎接新年，馬祖新村即日起至1/9限時3天，分兩時段祭出買一送一優惠活動，凡於優惠日當天中午12:00-14:00、下午17:00-19:00購買限定飲品就能把經典「黑糖波霸奶油車輪餅」（售價25元）乙個帶回家，一次幫你把下午茶飲品、甜點統統準備好。

馬祖新村2021首波買一送一活動資訊

活動時間：1/7（四）～1/9（六）中午12:00-14:00、下午17:00-19:00兩時段。

活動地點：全台門市（百貨門市與西門町店除外）

活動內容：

1/7（四）買「桂花清茶」或「霸氣楊桃清茶」，送「黑糖珍珠奶油車輪餅」。

1/8（五）買「霸氣滿杯仙草」或 「霸氣燒仙草」，送「黑糖珍珠奶油車輪餅」。

1/9（六）買 「波霸厚鮮奶茶」或 「招牌橙香綠」，送「黑糖珍珠奶油車輪餅」。