限定1天！珍煮丹「買一送一」2021首檔最狂優惠，截圖就享買1送1

手搖粉絲這天要空下來！職人品牌珍煮丹因應生日慶，推出2021新年首波強檔優惠，1/10活動當天憑截圖即可到店享人氣飲品「買一送一」，想喝什麼就截什麼，3大滑手機時段快碼起來！

圖／珍煮丹提供

珍煮丹宣佈即將於1/10品牌生日時推出限定好康，「It’s Truedan O’clock」活動當日的早上1點、早上10點及下午1點，珍煮丹將於官方臉書及IG釋出不同飲品組合圖，屆時大家可根據三個時段釋出的品項、截圖偏好的手搖，營業時間再憑截圖現場點單購買兩杯同品項、同規格飲品，其中一杯由珍煮丹招待，也可隨喜好調整甜度及冰塊，限定1天千萬別錯過！

提醒大家每張截圖僅可用一次，每人單次最多可購買兩組，飲料限當場一次領取，活動不適用於自取、外送等其他服務。另外，優惠活動無法併用，桃園桃鶯、台中神岡、澎湖馬公等試營運中門市不參與此次活動。

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