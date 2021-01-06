IKEA 20元「好事花生霜淇淋」濃郁新口味！加價能換花生冰狗、新推「莎莎雞肉丸」

喜歡草莓的吃貨絕對不能錯過的店家！板橋「果汁媽粉條爸」是相當知名的草莓甜食專賣店，不只當地人愛吃，超高CP值的草莓甜點更吸引不少外縣市民眾前來排隊，人氣商品之一「草莓三明治」夾了滿滿的新鮮草莓做為內餡，單個售價40元，銅板價讓不少消費者半打半打購入。

2021-01-04 17:03