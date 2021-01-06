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IKEA 20元「好事花生霜淇淋」濃郁新口味！加價能換花生冰狗、新推「莎莎雞肉丸」

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／台灣IKEA官網、IKEA超值生活分享社網友海瑟授權
圖／台灣IKEA官網、IKEA超值生活分享社網友海瑟授權

IKEA美食小站的霜淇淋每月都會推出限定口味，加上單支只要20元的超低銅板價位，虜獲大批忠實粉絲的心。本次IKEA於2021首波新推「好事花生」風味，甜鹹交織的滋味搭配「好事發生」諧音的應景名稱，超值得買一支，順道積累全新一年的好運！

IKEA 1月份推出花生口味霜淇淋，加推銅板小吃「莎莎雞肉丸」。圖／台灣IKEA官網
IKEA 1月份推出花生口味霜淇淋，加推銅板小吃「莎莎雞肉丸」。圖／台灣IKEA官網

繼之前的鐵觀音、榛果巧克力口味備受好評，IKEA 1月推出外觀同樣走茶色系的季節限定「好事花生」，奶味濃郁的霜淇淋本體，吃得到濃厚花生香氣，鹹甜組合吃了不會甜膩，絕對是冰品控嚐鮮新選擇！另外，鹹食方面IKEA也新推了「莎莎雞肉丸」，莎莎醬佐人氣雞肉丸售價50元，再配上霜淇淋，70元就能來場平價卻滿足的下午茶。

網友在社團分享可加價更換成「花生冰狗」。圖／IKEA超值生活分享社網友海瑟授權
網友在社團分享可加價更換成「花生冰狗」。圖／IKEA超值生活分享社網友海瑟授權

此外，2020年登場的「冰狗」憑藉霜淇淋搭配熱狗麵包的新穎吃法，成為爆紅新亮點。除了有經典的香草、巧克力口味，如今也可加價20元更換成期間新口味，用花生冰淇淋塞滿熱狗麵包。不過網友透露，更換口味形同新買一支霜淇淋，因此不太鼓勵此做法，但花生控也許能藉此體驗不一樣的口感呢！

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