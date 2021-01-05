天仁茗茶CHAFFEE「草莓紅茶拿鐵、草莓紅茶優格」夢幻回歸！每杯現省15元

冬季被滿滿草莓包圍！天仁集團旗下茶飲品牌CHAFFEE本次帶著「草莓紅茶優格、草莓紅茶拿鐵」重磅回歸，垂涎欲滴的外觀超級吸睛，即日上市推出特價優惠，每杯現省15元，草莓控先開喝！

圖／CHAFFEE提供

主打茶拿鐵的CHAFFEE此次推出「CHAFFEE戀愛草莓季」，「草莓紅茶拿鐵」以經典阿薩姆紅茶為基底，再調入職人每日手工現熬製成的草莓醬，配上小農鮮乳，入口如奶昔般綿密，每口還吸得到草莓顆粒。另一款「草莓紅茶優格」則是多了優格的滑順口感，清爽香甜滋味喝起來毫無負擔，粉嫩外表也激發少女心。

兩款強調真材實料的草莓手搖原價100元，特價85元，預計販售至3/14。而CHAFFEE也加碼招牌茶拿鐵的優惠，即日起至1/31為止，點購靜岡玄米茶拿鐵、珍珠紅茶拿鐵或阿薩姆紅茶拿鐵，中杯原價現折10元、大杯現省15元，適用門市為大安店、南港店、松山店、南西誠品店、微風南山店、信義大遠百、復興店、苗栗茶文化館店、林口三井店。

延伸閱讀：

．4人同行1人免費！Buffet吃到飽「天賜百匯、君悅凱菲屋」壽星全年優惠

．170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃 挑戰最高CP值