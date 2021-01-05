快訊

萊豬開放進口後，食安標準能否「因地制宜」？

史上最晚！77歲女沒打流感疫苗重症 托嬰中心爆5人群聚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天仁茗茶CHAFFEE「草莓紅茶拿鐵、草莓紅茶優格」夢幻回歸！每杯現省15元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CHAFFEE提供
圖／CHAFFEE提供

冬季被滿滿草莓包圍！天仁集團旗下茶飲品牌CHAFFEE本次帶著「草莓紅茶優格、草莓紅茶拿鐵」重磅回歸，垂涎欲滴的外觀超級吸睛，即日上市推出特價優惠，每杯現省15元，草莓控先開喝！

圖／CHAFFEE提供
圖／CHAFFEE提供

主打茶拿鐵的CHAFFEE此次推出「CHAFFEE戀愛草莓季」，「草莓紅茶拿鐵」以經典阿薩姆紅茶為基底，再調入職人每日手工現熬製成的草莓醬，配上小農鮮乳，入口如奶昔般綿密，每口還吸得到草莓顆粒。另一款「草莓紅茶優格」則是多了優格的滑順口感，清爽香甜滋味喝起來毫無負擔，粉嫩外表也激發少女心。

兩款強調真材實料的草莓手搖原價100元，特價85元，預計販售至3/14。而CHAFFEE也加碼招牌茶拿鐵的優惠，即日起至1/31為止，點購靜岡玄米茶拿鐵、珍珠紅茶拿鐵或阿薩姆紅茶拿鐵，中杯原價現折10元、大杯現省15元，適用門市為大安店、南港店、松山店、南西誠品店、微風南山店、信義大遠百、復興店、苗栗茶文化館店、林口三井店。

延伸閱讀：

4人同行1人免費！Buffet吃到飽「天賜百匯、君悅凱菲屋」壽星全年優惠

170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃　挑戰最高CP值

草莓季

相關新聞

天仁茗茶CHAFFEE「草莓紅茶拿鐵、草莓紅茶優格」夢幻回歸！每杯現省15元

冬季被滿滿草莓包圍！天仁集團旗下茶飲品牌CHAFFEE本次帶著「草莓紅茶優格、草莓紅茶拿鐵」重磅回歸，垂涎欲滴的外觀超級吸睛，即日上市推出特價優惠，每杯現省15元，草莓控先開喝！ 主打茶拿鐵的C

Lady M草莓季回來了！全新「棋格蛋糕」＋4款草莓蛋糕

入冬後，引人期待的草莓季也正式到來。Lady M今年推出新口味「草莓巧克力棋格蛋糕」，在夢幻的玫瑰色下，藏著香草、竹炭海...

咬下噴草莓汁！板橋「草莓三明治」爆量草莓內餡只要40元　拌入果醬、鮮奶油超涮嘴

喜歡草莓的吃貨絕對不能錯過的店家！板橋「果汁媽粉條爸」是相當知名的草莓甜食專賣店，不只當地人愛吃，超高CP值的草莓甜點更吸引不少外縣市民眾前來排隊，人氣商品之一「草莓三明治」夾了滿滿的新鮮草莓做為內餡，單個售價40元，銅板價讓不少消費者半打半打購入。 　

粉紅泡泡轟炸！「家樂福草莓季」12款新品澎湃登場

今年各通路草莓季提前開跑，家樂福也加入戰局！即日起於量販、便利購超市推出期間限定烘焙草莓甜點，從麵包、小蛋糕到可與親友共...

米蘭硬布丁、法式蛋白餅！亞尼克3款新甜品好歐洲

繼今年冬季與YouTuber「TGOP這群人」推出聯名款生乳捲後，「亞尼克」再於年底推出「米蘭硬布丁」、「鐵盒餅乾」、「...

整箱零食免費抽！COMEBUY新推「海神奶茶爆米花、米菓大四喜」　加碼5款限時特價

手搖店只賣飲品的時代已經過啦！近年各大飲料品牌各出奇招，這回COMEBUY將店內經典飲品「海神」現泡茶打造成「海神奶茶爆米花」，並新推「米菓大四喜」，用2款唰嘴新品創造下午茶新組合，還加碼推出整箱零食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。