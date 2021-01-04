聽新聞
test
0:00 / 0:00
咬下噴草莓汁！板橋「草莓三明治」爆量草莓內餡只要40元 拌入果醬、鮮奶油超涮嘴
喜歡草莓的吃貨絕對不能錯過的店家！板橋「果汁媽粉條爸」是相當知名的草莓甜食專賣店，不只當地人愛吃，超高CP值的草莓甜點更吸引不少外縣市民眾前來排隊，人氣商品之一「草莓三明治」夾了滿滿的新鮮草莓做為內餡，單個售價40元，銅板價讓不少消費者半打半打購入。
板橋「果汁媽粉條爸」每逢草莓季總是擠滿了排隊人潮，店內人氣商品之一「草莓三明治」以當天出爐的吐司作為基底，夾入大湖直送的新鮮草莓，同時還拌入草莓果醬、法國鐵塔牌奶油增添美味，超厚實的草莓三明治口感扎實又多汁，一份售價僅40元，每日下午三、四點出爐時總是引發搶購熱潮，是當地人大推的下午茶美食。
不少網友指出，草莓三明治吐司口感Ｑ彈鬆軟，搭配一口咬下就會爆汁的草莓相當滿足，且拌入草莓果醬、鮮奶油的三明治酸甜適中，每一口都能感受軟綿溼潤度與多層次的香氣風味。
除了熱賣的草莓三明治外，果汁媽粉條爸還有販售它款草莓為主的甜點，像是草莓菠蘿、裝入約20顆新鮮考沒的草莓蛋糕盒、草莓大福等，品項相當豐富，每一款都有愛好者，是草莓控必朝聖的甜食店。
「果汁媽粉條爸」店家資訊
店家地址：新北市板橋區民生路二段230-1號（新埔捷運站3號出口）
營業時間：15:00~ 22:00、星期日公休
延伸閱讀：
．2021要繼續吃鍋！千葉火鍋1月優惠整理：哈根達斯免費吃、壽星最低5折
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言