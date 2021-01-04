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咬下噴草莓汁！板橋「草莓三明治」爆量草莓內餡只要40元　拌入果醬、鮮奶油超涮嘴

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
板橋「草莓三明治」滿滿草莓內餡超多汁。 圖／IG網友chien_foodie授權
板橋「草莓三明治」滿滿草莓內餡超多汁。 圖／IG網友chien_foodie授權

喜歡草莓的吃貨絕對不能錯過的店家！板橋「果汁媽粉條爸」是相當知名的草莓甜食專賣店，不只當地人愛吃，超高CP值的草莓甜點更吸引不少外縣市民眾前來排隊，人氣商品之一「草莓三明治」夾了滿滿的新鮮草莓做為內餡，單個售價40元，銅板價讓不少消費者半打半打購入。

選用大湖直送草莓，每一口都吃得到新鮮滋味。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權
選用大湖直送草莓，每一口都吃得到新鮮滋味。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權

板橋「果汁媽粉條爸」每逢草莓季總是擠滿了排隊人潮，店內人氣商品之一「草莓三明治」以當天出爐的吐司作為基底，夾入大湖直送的新鮮草莓，同時還拌入草莓果醬、法國鐵塔牌奶油增添美味，超厚實的草莓三明治口感扎實又多汁，一份售價僅40元，每日下午三、四點出爐時總是引發搶購熱潮，是當地人大推的下午茶美食。

草莓蛋糕有約20顆新鮮草莓。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權
草莓蛋糕有約20顆新鮮草莓。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權

不少網友指出，草莓三明治吐司口感Ｑ彈鬆軟，搭配一口咬下就會爆汁的草莓相當滿足，且拌入草莓果醬、鮮奶油的三明治酸甜適中，每一口都能感受軟綿溼潤度與多層次的香氣風味。

多款草莓甜點滿足草莓控的慾望。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權
多款草莓甜點滿足草莓控的慾望。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權

除了熱賣的草莓三明治外，果汁媽粉條爸還有販售它款草莓為主的甜點，像是草莓菠蘿、裝入約20顆新鮮考沒的草莓蛋糕盒、草莓大福等，品項相當豐富，每一款都有愛好者，是草莓控必朝聖的甜食店。

「果汁媽粉條爸」店家資訊

店家地址：新北市板橋區民生路二段230-1號（新埔捷運站3號出口）

營業時間：15:00~ 22:00、星期日公休

板橋草莓三明治一份40元，是當地人大推的下午茶美食。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權
板橋草莓三明治一份40元，是當地人大推的下午茶美食。 圖／IG網友bearhsuan_0811授權

草莓蛋糕內容扎實，是不少甜點控的心頭肉。 圖／IG網友chien_foodie授權
草莓蛋糕內容扎實，是不少甜點控的心頭肉。 圖／IG網友chien_foodie授權

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