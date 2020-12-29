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整箱零食免費抽！COMEBUY新推「海神奶茶爆米花、米菓大四喜」　加碼5款限時特價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
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手搖店只賣飲品的時代已經過啦！近年各大飲料品牌各出奇招，這回COMEBUY將店內經典飲品「海神」現泡茶打造成「海神奶茶爆米花」，並新推「米菓大四喜」，用2款唰嘴新品創造下午茶新組合，還加碼推出整箱零食抽獎活動，讓粉絲免費抱回家。此外，COMEBUY也於限定門市推出優惠活動，有興趣的手搖控準備開喝！

圖／COMEBUY提供
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主打現萃好茶的連鎖飲料COMEBUY提供所有消費者，本次攜手台灣爆米花第一品牌「Magi Planet星球工坊」，以招牌「海神」茶為主角推出「海神奶茶爆米花」。聯名新品以日式煎茶為基底，隱約吃得到淡淡蜂蜜清香，讓人一口接一口，單包售價60元。

圖／COMEBUY提供
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而喜歡重口味的人則有「米菓大四喜」選擇，產品以特殊的鹹蛋黃蠶豆製成，香辣口味配一杯茶飲最合適，一包為25元。值得一提的是，若仔細看會發現「米菓大四喜」包裝上結合米菓印有呆萌四款擬神化造型，分別為花生財神爺、柿種餅月老、蠶豆文昌君、花生米菓佛祖。即日起至2021/1/15為止凡到COMEBUY粉絲團完成指定活動貼文，即有機會抽中整箱60包「海神奶茶爆米花」、50包「米菓大四喜」，最高現賺3600元。

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而為歡慶二十週年，COMEBUY也於全台門市推出「歡樂驚喜包」，每包含3包「海神奶茶爆米花」、5包有神保佑款「米菓大四喜」，原價305元，1/31前可用特價238元入手。粉條控即日起截至1/31亦有加料好康，凡點購麥香紅茶亦可免費加粉條，一杯就能喝得超飽足。

圖／COMEBUY提供
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另外，澎湖中正店1/1至1/31推出55元雙Q奶茶、50元蘋果冰茶「特價39元」；桃園青埔店1/2至1/15首週喝得到39元雙Q奶茶、第二週則享39元加購價；龜山德明店1/4至1/13限時祭出雙Q奶茶、蘋果冰茶、經典可可39元優惠價，讓在地人2021年省荷包喝一波。

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