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全家買得到！星野銅鑼燒新口味「摩卡可可布丁銅鑼燒」開賣，苦甜巧克力內餡超療癒
甜點控燒到了！主打各款銅鑼燒的星野製菓早前首推「原味布丁銅鑼燒」後備受喜愛，後續加碼焦糖布丁口味亦收穫一片好評。星野今年12月再度打造全新「摩卡可可布丁銅鑼燒」，即日起正式進駐全家便利商店，讓大家更加方便就能入手嚐鮮，喜愛星野銅鑼燒的粉絲手刀衝！
星野「摩卡可可布丁銅鑼燒」本為門市及網購限定的暢銷新品，如今聯手隨處可見的全家，讓大家就近就能買到。這款銅鑼燒夾入帶有咖啡摩卡香氣的法國巧克力布丁，再搭配巧克力卡士達餡，整體味道不甜膩，口感滑順的巧克力布丁帶有苦甜風味，就像在品嚐成熟大人味呢！新品即日起已於全台全家開賣，售價45元，不過由於每間全家門市銷售模式不同，建議可先致電鄰近店家詢問以免撲空。
此外，全家也預告將於2021/1/6新推售價38元的「巴特紅豆銅鑼燒」，並獨家推出加熱吃法，微波後的綿密紅豆餡，尬上嚴選自歐洲進口的有鹽奶油，甜鹹滋味超療癒。
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