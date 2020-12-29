全家買得到！星野銅鑼燒新口味「摩卡可可布丁銅鑼燒」開賣，苦甜巧克力內餡超療癒

全球知名可樂品牌「可口可樂」與「百事可樂」較勁數百年，各有擁護者，過去也不斷推陳出新搶話題，希望拉攏更多消費者，這回百事可樂宣布將推出「可可棉花糖」風味可樂（Cocoa Cola），獵奇的口味在網路上引發討論。

2020-12-21 16:31