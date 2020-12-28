聽新聞
test
0:00 / 0:00
連7天買一送一！機器人氣泡飲「一支毛」插旗台中大遠百 草莓泡泡＋甜甜圈限定造型必收
台中勤美巷弄有家今年全新開幕的氣泡飲專賣店「一支毛」，二樓掛著巨大機器人，加上精緻飲品及甜點成為新興打卡亮點。本次一支毛不僅因應冬季販售期間限定新品「草莓泡泡」、開賣客製化甜甜圈禮盒，即日起也特別進駐台中大遠百甜點展，將機器人搬到百貨攤位，祭出七日買一送一活動，首四日享氣泡飲買一送一、過後則享買飲品贈造型甜甜圈，讓大家從年底到新年都能享受優惠。
以機器人為主題的「一支毛」，品牌標誌的插畫呆萌，飲品主打健康路線，強調嚴選天然材料，喝起來無負擔。本次新推「草莓泡泡」，以手工熬製的草莓醬製成，入口後草莓風味氣泡感十分爽口。創意飲品中，店內也有以蜂蜜加鹹檸檬調配成的甜鹹款「人生好難」及帶有麝香葡萄微甜的「接骨木玫瑰」等人氣口味值得嚐鮮。
此外，趁著佳節時期，「一支毛」也打造「圈圈禮盒」，推出泡芙風味「一圈圈」、撒上餅乾外衣的「一圈脆脆」、鋪滿巧克力碎片的「一圈可可」和抹茶蛋糕為基底的「心軟軟」，加碼開放原味、草莓、抹茶、巧克力和咖啡等五種口味任意調配，原味全系列、抹茶心軟軟、草莓可可口味還會加上可愛眼睛，可愛指數再升級。圈圈禮盒6入裝售價280元，單個則售價55元，當做下午茶或送禮都超合適。
而本回快閃台中大遠百亦有專屬優惠，即日起至12/31可享氣泡飲買一送一，贈送飲品為蜂蜜O2，限量30份；1/1至1/3購買氣泡飲即贈造型甜甜圈，1/1為一圈心軟軟、1/2一圈可可、1/3一圈脆脆，前30名粉絲限定，台中人手刀出發！
台中大遠百 甜食星球甜點展
地點：台中市西屯區台灣大道三段251號11F
展期：即日起至2021/01/05
延伸閱讀：
．星巴克2021優惠搶先看！星巴克「全品項買1送1券」＋獨家巧克力巧拿滋必吃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言