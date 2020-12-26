20元手搖茶！連3天「春陽茶事」飲品半價喝，跨年元旦優惠＋復古窗花杯必收

年末將至，各大業者也陸續公佈2020年度最後一波優惠，而手搖品牌「春陽茶事」在聖誕節限定優惠結束後，立馬釋出連三日「半價優惠」，讓大家跨年至元旦連假銅板價開喝！

「春陽茶事」於12/31跨年夜起祭出人氣飲品「大杯5折優惠」，12/31開放原價60元「檸檬蜜烏龍」半價喝，1/1為售價50元的「梅子綠茶」，1/2則為招牌「春陽烏龍」，大杯原價40元，活動當天不用特別揪朋友買一送一，就能獨享20元烏龍手搖茶。

圖／春陽茶事提供

而本次因應聖誕氛圍及新年，「春陽茶事」獨家打造限定杯身，以復古窗花為理念，結合春陽代表性的「暖磚紅色系」，印上八角圖騰和海棠花的喜慶設計，人手一杯象徵迎接好運，搭配優惠開喝更加幸福！2020/12/31至2021/01/02期間於全台春陽茶事門市現場購買，即享指定飲品大杯半價，每人每次限購一杯，致電自取、外送與第三方外送平台不適用。

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