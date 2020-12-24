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麻古新品「芋泥波波鮮奶」12/26全台開賣！ 這幾間門市搶先喝
芋泥控注意，必喝飲品又加一！麻古推出芋泥系新品「芋泥波波鮮奶」，目前已於全台26家門市搶先開賣，喜歡嚐鮮的你千萬別錯過。
特別嚴選大甲芋頭製成的芋泥香濃綿密，口口都喝的到芋頭香氣。再搭配Ｑ彈有嚼勁的芋圓、黑糖珍珠加進鮮奶，四重滋味口感豐富、飽足感也十足！
不僅口感多層次，攪拌前，還呈現淺淺的紫色漸層，視覺味覺同時滿足。這款少女新噴發的夢幻療癒新品，將於12/26全台開賣，快快找機會開喝拉！
搶先開賣門市：
台北門市：信義店、永吉店、延吉店、通化店、市府店、信陽店、內湖科園店新北門市：中和員山、板橋中山台中門市：大里中興、河南、勤美美村桃園門市：統領百貨門市台南門市：民族、崇德、公園高雄門市：裕誠、崇德、大發、大寮鳳林、華夏、天祥、小港漢民、富國、明誠、瑞豐
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